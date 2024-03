Time Brasil BRB conhece adversários da fase final de grupos da Copa Davis

O Time Brasil BRB conheceu, nesta terça-feira (19), seus adversários da fase final de grupos da Copa Davis. Em sorteio realizado pela ITF (Federação Internacional de Tênis) ficou definido que a equipe capitaneada por Jaime Oncins está no Grupo A juntamente com Itália, Brasil e Bélgica.

Os jogos serão realizados entre os dias 10 e 15 de setembro, na Unipol Arena, em Bolonha, na Itália. As duas primeiras equipes avançam à fase final, que acontecerá de 19 a 24 de novembro, em Málaga, na Espanha.

Oncins destacou a presença da Itália, atual campeã da competição, no grupo do Brasil. “Um sorteio que eu já imaginava a dificuldade. Todos os países que se classificaram têm bons times. A Itália, senão é a mais forte é uma das equipes mais fortes, ainda mais jogando em casa. Bélgica e Holanda também têm times fortes, mas acredito que temos condições de surpreender”, afirmou ele.

Segundo o capitão, os próximos meses serão importantes para a preparação do Time Brasil BRB. “Temos até setembro para nos prepararmos. Os jogadores estarão jogando o circuito e, quando chegar o momento, tenho certeza que teremos um time com condições de surpreender e se classificar para a próxima fase”, finalizou.

A Confederação Brasileira de Tênis tem o patrocínio do Banco BRB – Patrocinador Máster do Tênis do Brasil – e da ENGIE Brasil Energia. Copatrocínios de Wilson, W A Sport, Kallas Mídia OOH, Unicesumar, Playpiso e Maniacs Roupas Esportivas. Apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).