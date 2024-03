TIM renova naming right e patrocina Noites Cariocas pelo terceiro ano seguido

Pelo terceiro ano consecutivo, o TIM Music Noites Cariocas integra a robusta plataforma de música da TIM e traz grandes nomes de diferentes gêneros para o Morro da Urca entre os dias 5 e 27 de abril. O festival, considerado um dos mais longevos do Brasil, é mais uma oportunidade para a operadora reforçar sua ligação com a música e trazer experiências de conectividade.

Líder em 5G no Brasil, a empresa foi a primeira a disponibilizar a tecnologia no Morro da Urca, a 220 metros de altura, e aposta em ativações para tangibilizar seu protagonismo, como destaca Camila Ribeiro, Diretora de Advertising e Branding da TIM: “os festivais que realizamos ou patrocinamos são uma oportunidade única para reforçar a proximidade com o público por meio dessa paixão que nos conecta, que é a música. E também são o momento certo para destacarmos a inovação da marca, tangibilizada – principalmente – pelo nosso protagonismo no 5G. Queremos potencializar cada vez mais a experiência de navegação das pessoas nos grandes eventos e trazer novas possibilidades, com ativações surpreendentes, que mostrem um pouco de como pode ser o futuro dos super shows”.

Para 2024, a TIM também já confirmou o patrocínio ao Rock in Rio Brasil – na última edição foi a segunda marca mais comentada nas redes sociais durante o festival, com 85 mil menções – e a realização do festival proprietário TIM Music Rio, na Praia de Copacabana, em junho. A operadora começou o ano no Festival de Verão Salvador e planeja regionalizar cada vez mais ações, com novos projetos previstos para outras praças do Nordeste e no Centro-Oeste.

Programação para todos os gostos

Criado em 1980, pelo produtor musical Nelson Motta, o Noites Cariocas se tornou referência dentro da programação cultural do país. Desde 2004, o festival está sob o comando da dupla de empresários Alexandre Accioly e Luiz Calainho, que adquiriram os direitos da marca, e conta com a realização da HUB 777, Accioly Participações e Parque Bondinho Pão de Açúcar. Nas duas últimas edições, foram cerca de 42 mil pessoas e mais de 70 horas de shows. Para Luiz Calainho, “o Noites Cariocas faz parte crucial do surgimento do gênero pop rock no Brasil no início dos anos 80, portanto, a conexão de uma marca ou empresa ao festival significa estar fazendo parte da história da música popular brasileira”.

Serão quatro finais de semana consecutivos nesta 3ª temporada do TIM Music Noites Cariocas. A abertura, começa dia 5 de abril (sexta-feira) com o cantor e pianista Guilherme Arantes. Após, sobe ao palco o fenômeno Ritchie, cantor e compositor britânico conhecido por hits como “Menina Veneno” e “A Vida Tem Dessas Coisas”. No sábado (6), a noite ganha show de abertura da Catha, e depois sobe ao palco L7nnon, destaque no cenário do rap e funk nacional com hits como “Ai, Preto!” e “Freio da Blazer”.

No segundo final de semana, na sexta (12), a dobradinha fica com Blitz, grupo surgido nos anos 80, comandado por Evandro Mesquita, e Fernanda Abreu, ex-Blitz, cantando sucessos solo como “Rio 40 graus” e “Veneno da Lata”. Já no sábado (13), o Noites Cariocas recebe a cantora Agnes Nunes, seguida de Marina Lima, cantando os maiores sucessos de seus 40 anos de carreira no show “Nas ondas de Marina”.

Na sexta-feira (19), será a vez de Zeca Pagodinho; e no sábado (20), Ana Carolina. No último final de semana do TIM Music Noites Cariocas apresenta na sexta-feira, dia 25, show do grupo Bala Desejo, com o Bala Baile Show. O encerramento no sábado, 27 de abril, fica sob o comando de Seu Jorge.

TIM MUSIC NOITES CARIOCAS

Local: Parque Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 – Urca, Rio de Janeiro – RJ

Site: www.timmusicnoitescariocas.com.br

Vendas: Ingressos a partir de R$ 180 (meia)

Capacidade: 2100 pessoas

Abertura: 21h30

AGENDA DE SHOWS

05 de abril – sexta-feira – Ritchie / Guilherme Arantes

06 de abril – sábado – show de abertura Catha / L7nnon

12 de abril – sexta-feira – Blitz / Fernanda Abreu

13 de abril – sábado – show de abertura Agnes Nunes / Marina Lima

19 de abril – sexta-feira – Zeca Pagodinho

20 de abril – sábado – Ana Carolina

26 de abril – sexta-feira – Bala Desejo, com o Bala Baile Show

27 de abril – sábado – Seu Jorge