TIM lidera campanha Lace o Respeito no Jaguariúna Rodeo Festival

Reconhecida pela sua forte conexão com a música, a TIM amplia sua participação em eventos no Brasil e patrocina nova etapa do maior circuito de shows do país, o Circuito Sertanejo. Além de marcar presença na festa de 35 anos do Jaguariúna Rodeo Festival, realizada de 20 a 28 de setembro, em Jaguariúna/SP, a operadora disponibilizará em seu lounge um espaço seguro para acolher pessoas que tenham sofrido eventuais casos de importunação ou discriminação. A expectativa é de que mais de 2,5 milhões de pessoas compareçam ao festival.

A participação no Circuito Sertanejo faz parte da plataforma de música da TIM, que conta com 26 eventos proprietários e patrocinados somente em 2024, incluindo o Rock in Rio Brasil. O objetivo da companhia é reforçar a proximidade da marca com o público e proporcionar novas experiências em grandes festivais musicais por meio da conectividade.

Para Jaguariúna Rodeo Festival, a TIM terá ações como Test Drive TIM e um lounge para que o público recarregue seus smartphones e consiga compartilhar os melhores momentos da festa. Além disso, o evento contará com um aprimoramento na rede, que incluirá a instalação de três pontos móveis equipados com tecnologias 4G e 5G. O reforço permitirá que milhares de dispositivos se conectem simultaneamente, garantindo uma melhor experiência no uso de dados durante os dias de evento.

Campanha Lace o Respeito

O lounge da TIM também será um espaço seguro para acolher pessoas que tenham sofrido eventuais casos de importunação ou discriminação, durante o evento, promovendo a Campanha Lace o Respeito. Em parceria com o Circuito Sertanejo e o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, a operadora encabeça o projeto, que visa promover o respeito e a conscientização dos profissionais que atuam dentro do circuito, oferecendo para aqueles que se sentirem ameaçados ou tiverem sido vítimas de algum tipo de assédio.

O engajamento da TIM na Campanha faz parte de importante plataforma de compromissos públicos da empresa com a agenda de equidade de gênero, combate à violência contra a mulher e diversidade. Entre as ações a operadora possui o projeto Caminho Delas, que realizou o treinamento de mais 2 mil colaboradores para suporte nas lojas TIM, em casos de assédio, violência física e outras situações de risco, oferecendo acolhida, um smartphone para conexão e uma cartilha, com informações e contatos de diversos canais públicos e entidades para denúncia.

Serviço:

Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Data: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-Ingressos: Total Acesso

Line-up Jaguariúna Rodeo Festival 2024

20/09 – Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Luan Santana

21/09 – Gusttavo Lima, Lauana Prado (RAIZ Arena) e Zezé Di Camargo & Luciano

27/09 – Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba (participação especial: Dustin Lynch), Simone Mendes e Mari Fernandez (Mari Sem Fim)

28/09 – Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Nattan e Dennis