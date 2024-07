Tim Bernardes no Espaço Unimed com “Mil Coisas Invisíveis”

O Espaço Unimed, uma das maiores casas de shows do Brasil, apresenta Tim Bernardes com show do seu segundo disco-solo “Mil Coisas Invisíveis” no dia 10 de agosto de 2024 (sábado).

Desde a sua estreia com o grupo O Terno, Tim Bernardes se consolidou como um dos principais compositores do país. O álbum, lançado pelo selo Coala Records no Brasil e distribuído internacionalmente pela Psychic Hotline, já levou o cantor aos principais teatros do país e a cidades dos Estados Unidos, Europa e Japão.

“Mil Coisas Invisíveis” foi aclamado pela crítica e rendeu ao artista uma indicação ao Grammy Latino 2023 na categoria de “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”.

No show, que tem a direção musical do próprio Tim Bernardes, o público poderá se deleitar com interpretações de músicas como “Nascer, Viver, Morrer”, “BB (Garupa de Moto Amarela)”, “Mistificar” e “Última Vez”.

Atualmente, Tim está na fase final da turnê de encerramento do Terno, antes do hiato do grupo, e estes dois shows solos do “Mil Coisas Invisíveis” serão os únicos do artista em São Paulo e Rio de Janeiro este ano.

Tim Bernardes transita com frequência e naturalidade entre o indie e a MPB, tendo canções de sua autoria gravadas por nomes do calibre de Gal Costa e Maria Bethânia. Em 2022, uma parceria de Tim com Erasmo Carlos ganhou registro de Alaíde Costa. Além de ter arrancado elogios de Caetano Veloso, o cantor e compositor também chamou atenção fora do Brasil, sendo mencionado e compartilhado por Devendra Banhart e pelo grupo BadBadNotGood. A relação se deu de forma mais próxima com a banda americana Fleet Foxes, com quem gravou uma música. Ele, inclusive, foi responsável por fazer os shows de abertura do grupo em uma turnê pela Costa Oeste do Estados Unidos e Europa em 2022.

SERVIÇOS: Tim Bernardes com “Mil Coisas Invisíveis” no Espaço Unimed

Show: Tim Bernardes com “Mil Coisas Invisíveis” no Espaço Unimed

Data:10 de agosto de 2024 (sábado)Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 12 anos

Acesso para deficientes: sim

Valores: Setor Platinum: R$280,00 (inteira), R$140,00 (meia) e R$ 200,00 (solidário) | Setor Azul Premium: R$240,00 (inteira), R$120,00 (meia) e R$ 180,00 (solidário) | Setor Azul: R$220,00, R$110,00 (meia) e R$ 150,00 (solidário) | Setores A, B, C, D: R$180,00 (inteira), R$ 90,00 (meia) e R$ 140,00 (solidário) | Setores E, F, G: R$140,00 (inteira), R$ 70,00 (meia) e e R$ 120,00 (solidário) | Setores I, J: R$140,00 (inteira), R$ 70,00 (meia) e R$ 120,00 (solidário) ) | Camarote A: R$280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | Camarote B: R$240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 – Eventos – Categoria – Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.