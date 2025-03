Tília lança trapiseiro com Léo Santana, MC Daniel e Kadu Martins

A princesa do funk chegou no trapiseiro! Tília colocou mais um hit na pista nesta sexta-feira (14), explorando novamente o seu lado cantora. “Hoje Eu Vou Te Usar” é uma colaboração entre a cantora, MC Daniel e Kadu Martins, com as participações especialíssimas de Léo Santana, DG e Batidão Stronda.

O single, que pode ser considerado um “trapiseiro”, tem uma batida contagiante e traz referências dos estilos musicais de todos os artistas envolvidos. A letra honra a sonoridade do funk, ao narrar cenas sensuais e ousadas. Essa irreverência se mistura ao ritmo dançante do piseiro, e às batidas lentas e pesadas do trap e do bregafunk. O resultado é a chamada perfeita pra todo mundo dançar.

“‘Hoje eu vou te usar’ é uma música super diferente das outras que já lancei, mas que eu amei fazer. Foi maravilhoso colaborar com tantos artistas que eu admiro e escuto diariamente, estou super feliz de finalmente colocar essa na rua”, conta Tília.

O primeiro feat com MC Daniel vem apenas três meses após Tília ser anunciada como a primeira artista mulher a ser agenciada pela Lyons Produções, empresa administrada por Vinícius Serafim e Márcio Bontempo, da qual o cantor é sócio.

“Tília e eu já tínhamos uma amizade muito bacana. Ela é uma menina muito fácil de trabalhar junto, focada e que vem crescendo na cena. Tenho um sentimento muito legal em relação à Hoje Eu Vou Te Usar, tô muito feliz com essa parceria”, afirma MC Daniel.

Kadu Martins também conta que cada um dos artistas trouxe sua essência para a faixa, gerando esse resultado tão único. “Trabalhar com artistas tão talentosos foi incrível, e tenho certeza que essa mistura de estilos vai fazer a diferença para o público. Estou muito animado, vai ser especial!”, revela.

Depois de um carnaval frenético, com agenda lotada e uma verdadeira maratona em Salvador, Léo Santana conta que aposta muito em “Hoje Eu Vou Te Usar”. “Essa música tem uma batida muito gostosa, e dividir os vocais com Mc Daniel, Tília, Kadu Martins e Batidão Stronda foi uma experiência muito especial. Fizemos um som bacana demais e eu espero que meus fãs curtam muito.”

“Hoje Eu Vou Te Usar” é o primeiro single de Tília após o sucesso “Dou Um Chá”, remix da internacionalmente famosa “Don’t Cha”, lançado em dezembro. Recentemente, Tília também participou de “Bola de Sabão 2”, com Ariel B e Ulisses. Apenas 14 dias após o lançamento, o áudio da música já foi usado em mais de 4 mil conteúdos no Instagram e Tiktok, e alcançou mais de 290.000 streamings no Spotify.

FICHA TÉCNICA

Artistas: Tília, Kadu Martins, MC Daniel feat Leo Santana feat DG e Batidão Stronda

Produção musical: DG e Batidão Stronda / Marco Lima / CANETARIA

Mix e master: DG e Batidão Stronda

Compositores: Batidão Stronda, DJ DG, De Lucca, Guga Meyra, Léo Santana, Marco Lima, Belmonte, Kadu Martins