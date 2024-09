Tília lança primeiro single como DJ: “UH É A TÍLIA”

“A braba tem nome e Tília é o nome dela”. A partir desta quinta (26), os fãs da Tília vão poder curtir “UH É A TÍLIA” nas plataformas digitais. A música, que já é hit em seus shows por todo o Brasil, chega às 21h e marca o lançamento de seu primeiro single como DJ, com produção de DENNIS e vocais de MC Marcelly.

A faixa inicia um novo momento da carreira de Tília, que agora assume também a posição de DJ em suas performances. Com o funk em seu DNA, a jovem de 21 anos traz o estilo carioca na produção que estreia oficialmente sua tag. “Ai que gostoso, ai que maravilha, joga a mão pro alto e grita ‘uh é a Tília’”, versa a letra, composta por Marcelly e Dennis.

Sobre a vontade de incluir a faceta de DJ em suas apresentações, a artista conta que foi um movimento natural. “Eu comecei a compartilhar na internet meu aprendizado, errando, acertando. Aí o bichinho da curiosidade me picou. ‘E se eu implantasse isso ao vivo?’ Não tem muita mulher cantora e DJ, que faça as duas coisas ao mesmo tempo”, revela. Atualmente, uma grande referência para ela é Pedro Sampaio, que exerce as duas funções em seus shows. A partir dali, Tília enxergou uma possibilidade de fazer algo novo no cenário feminino.

Em suas performances, a carioca já vinha tocando “UH É A TÍLIA”, até que percebeu que a faixa já tinha virado hit. “É muito doido porque a música não foi lançada, mas onde eu toco a galera já grita bem alto ‘Uh é a Tília’, fico muito feliz. Foi algo despretensioso que se tornou tão grandioso. Hoje em dia, a gente faz competição nos lugares onde eu passo com show pra ver qual vai ser o público que vai gritar mais alto”, celebra.

CASE DE SUCESSO NA TWITCH

Nesta quinta (26), Tília marcou presença na segunda edição do Influent Summit – evento que reúne em São Paulo as maiores marcas, agências e influenciadores do mercado digital. Referência na categoria IRL (In Real Life) da Twitch, ela fez sua estreia como palestrante no festival.

A cantora participou do painel “Diversidade de Conteúdo no Streaming: Nichos em Ascensão no Brasil”, que contou também com a head de conteúdo da Twitch, Anadege Freitas, e foi conduzido pelo professor da ESPM Bruno Peres. Uma das artistas que mais cresce na plataforma, a jovem foi apresentada como um case de sucesso do site de transmissões ao vivo.

Em 2023, ela entendeu que podia unir música e internet em sua carreira, e hoje soma mais de 6 milhões de visualizações em suas lives e é uma das maiores produtoras de conteúdo na América Latina. Tília compartilha detalhes do seu dia-a-dia e divide com o público parte de sua rotina.

Para comemorar um ano de lives, ela organizou o Tília Weekend, que contou com diversos convidados e shows, com transmissão ao vivo direto por três dias, totalizando 72 horas. O evento teve mais de 1.150.000 espectadores únicos, um pico de 25 mil simultâneos, com uma média de 10 mil. Os números fizeram com que a cantora fosse a streamer feminina mais assistida do mundo na plataforma naquela semana, além da produtora de conteúdo com mais horas assistidas no mês. Já na categoria IRL/Just Chatting, Tília figurou na oitava posição, sendo a única mulher no Top 20.

FICHA TÉCNICA

Intérpretes: Tília, MC Marcelly

Produção musical: DENNIS DJ

Composição: Dennis e MC Marcelly

Produtor fonográfico: Som Livre / Galerão Records

Músicos: DENNIS DJ (Bateria eletrônica)

Mix e Master: DENNIS DJ