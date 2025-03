Tihuana volta aos palcos e conta os detalhes da turnê especial no The Noite

O Tihuana, uma das principais bandas do rock brasileiro no início do Século XXI, está de volta por uma razão bem especial. Celebrando 25 anos de carreira, Leo, Román, PG, Egypcio e Baía estão juntos novamente para uma turnê comemorativa. Antes, eles vão estar no The Noite com Danilo Gentili desta quarta-feira, 19 de março, para contar todos os detalhes.

“Ficamos oito anos parados. Essa nossa reunião não quer dizer que vamos voltar. A ideia é fazermos 25 shows para comemorarmos os 25 anos de carreira. Será uma turnê para nos despedirmos da galera que curte, que curtiu e também para quem quer conhecer. O Tihuana vai rodar as capitais”, explicam.

Para colocar o projeto em prática, Léo conta que voltou da Itália para manter a formação original do Tihuana. “Desde 2019, fico 10 meses por ano na Itália. Recentemente, meu pai casou, fiquei no Brasil mais um pouco e aí surgiu a história da reunião. Estive lá por um mês, mas agora vou ficar aqui em tempo integral.”

Focada no disco Ilegal, que marca a fundação da banda, a turnê começará em São Paulo, no dia 5 de abril, no Vibra São Paulo. No repertório, estarão alguns hits como ‘Que Ves?’, ‘Tropa de Elite’, ‘Pula!,’ ‘Praia Nudista’ e ‘Eu Vi Gnomos’. Esta última, aliás, tornou-se um sucesso por acaso.

“Essa música não teve um trabalho da gravadora, clipe nem nada. A gente nem a tocava nos shows. Na nossa cabeça, seria apenas uma vinheta no disco. Um dia, estávamos em Itajubá-MG e, na passagem de som, o contratante perguntou se iríamos tocar Gnomos. A gente disse: ‘Não’. Ele respondeu que nos contratou por causa dela, que a música era um sucesso, mas só a havíamos tocado para gravar. Na passagem de som, ensaiamos rapidamente, tocamos no show e, a partir daí, ela nunca mais saiu do nosso setlist”, ressaltam.

Durante a entrevista, os integrantes ainda relembram perrengues nos shows e a origem da banda, que se deu após a entrada de Egypcio. “Quando os conheci, formamos o Tihuana. Eles já estavam há algum tempo procurando um vocalista para a banda. Tinham acabado de terminar o Ostheobaldo. O antigo vocalista estava aqui em São Paulo com eles, mas acabou indo para o Rio de Janeiro porque estava em outra pegada, e aí acabamos fundando o Tihuana”, conta.

O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT. Hoje, a partir de 00h.