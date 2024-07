Tigela Cheia de Ribeirão Pires atinge marca de 700 quilos de garrafas pet recicladas em cinco edições

Neste fim de semana, a Vila do Doce em Ribeirão Pires foi palco de mais uma edição do programa “Tigela Cheia”. O projeto, que visa incentivar a reciclagem na Estância, permite que os munícipes troquem garrafas pet por ração para cães e gatos. Com mais de 700 quilos de material reciclado em apenas cinco edições, o programa demonstra seu impacto positivo na comunidade.

Todo o material recolhido é encaminhado diretamente para a CooperPires, cooperativa responsável pela reciclagem do material recolhido pela Coleta Seletiva da Estância. A cooperativa, além de promover a reciclagem, é uma importante fonte de renda para vários munícipes de Ribeirão Pires.

“O programa “Tigela Cheia” continua a crescer, mostrando que iniciativas simples podem trazer grandes benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Com o apoio da população e a parceria com a CooperPires, o projeto se firma como uma referência em sustentabilidade e cuidado animal em Ribeirão Pires”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cristofaro.

O evento de sábado não se limitou apenas à reciclagem. Houve também uma Feira de Adoção, onde 13 animais encontraram novos lares. A campanha de vacinação antirrábica também esteve presente, aplicando 60 vacinas em cães e gatos. Essas iniciativas demonstram o compromisso da Prefeitura com o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental.