Tietê Plaza Shopping terá Bloquinho Kids com banda NOW Music

Nos próximos dias 3, 4, 10, 11 e 13 de fevereiro, o Tietê Plaza Shopping promoverá o Bloquinho Kids, seu tradicional baile de Carnaval para que os visitantes caiam na folia em um dos feriados mais aguardados por adultos e crianças.

A festa será comandada pela banda NOW Music, que fará duas apresentações, com repertórios diferentes por dia para alegrar os convidados que esperam por boas músicas carnavalescas.

O Carnaval não poderia ser completo sem adereços e maquiagens, pensando nisso, o Tietê Plaza, em parceria com a empresa TikBalm, oferecerá aos seus clientes uma oficina de maquiagens repleta de cores para animar ainda mais a festa.

“O Carnaval por si só já é uma festa linda e colorida. Aguardamos nossos visitantes, que podem vir fantasiados ou se fantasiarem aqui para entrar no clima e aproveitar a folia em um ambiente agradável e climatizado para que os foliões brinquem e aproveitem a magia do Carnaval em nosso empreendimento”, disse a Gerente de Marketing do Tietê Plaza, Jessica Zanela.

Programação

14h – Abertura do evento e distribuição de brindes (até durarem os estoques)

14h às 19h – Oficina de maquiagem com a empresa TikBalm

14h às 19h – Brincadeiras infantis com recreadores

15h às 15h30 – Show com a banda Now Music – 30 minutos

16h30 às 17h – Show com a banda Now Music – 30 minutos

17h30 às 18h15 – Desfile de fantasias

19h – Encerramento

Serviço

Carnaval – Tietê Plaza Shopping

Dias: 03,04,10,11 e 13 de fevereiro

Horário: das 14h às 19h

Local: Primeiro Piso

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 – Jardim Íris.