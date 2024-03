Tietê Plaza Shopping oferece diversão com parque inspirado em Monstros S.A.

Para quem procura oferecer lazer e entretenimento para as crianças em São Paulo, uma dica é visitar o “Monster Kid”, no Tietê Plaza Shopping. O parque está localizado na Praça de Eventos e fica no mall até o dia 15 de março.

O circuito tem uma piscina com mais de 200 mil bolinhas, pêndulos, pontes desafiadoras, giro radical, escorregadores e o carrossel foguetinho. Monstrinhos sobrevoando o parque completam a experiência lúdica e imersiva. Indicado para crianças de até 12 anos, o “Monster Kid” funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos e feriados das 12h às 21h. No final de semana e nos feriados, a brincadeira custa R$40 para 30 minutos, R$60 por 1 hora e R$2,00 por minuto excedido. Já de segunda a sexta-feira tem valor promocional: 30 minutos por R$30.

Menores de 4 anos acessam o parque somente acompanhados de um responsável maior de idade. O acompanhante não paga ingresso. Crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista – TEA têm direito a meia entrada e seus acompanhantes maiores de idade não pagam. Para obter o benefício, basta apresentar na bilheteria o RG (com a condição informada no documento), atestado ou declaração médica. Pessoas nestas condições e gestantes têm prioridades na fila.

O Tietê Plaza Shopping fica na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 – Jardim Iris, São Paulo – SP.