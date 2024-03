Tietê Plaza Shopping oferece café da manhã com coelhinho da Páscoa e atividades para as crianças

A Páscoa no Tietê Plaza Shopping já começou com oportunidades que vão além dos tão cobiçados ovos de chocolate. Durante os finais de semana deste mês, crianças de todas as idades podem conhecer a Casa do Coelho e participar de um café da manhã com o personagem mais simbólico para a data, o Coelhinho da Páscoa que acontece entre os dias 29 e 31.

Além do café da manhã que contará com um pocket show do personagem, os pequenos poderão aproveitar as oficinas para que as crianças sejam estimuladas a usarem a criatividade, funções motoras e cognitivas para dar vida a brinquedos de Páscoa utilizando materiais recicláveis: Coelho carimbo, Coelho Sanfona e Coelho Copinho.

O evento é gratuito e para participar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis nas datas e horários estipulados. “Sabemos que o sonho de grande parte das crianças nessa época do ano é conhecer o coelho da Páscoa, por isso, pensando nas famílias, principalmente nas que residem na região onde fica nosso empreendimento, vamos promover ao longo do mês, ações que vão além da comemoração tradicional da data e proporcionar para esse público a melhor integração para uma Páscoa recheada de experiências”, explica Jéssica Zanela, gerente de Marketing do Tietê Plaza Shopping.

Serviço

Evento de Páscoa: Casa do Coelho

Café da manhã com o coelho da Páscoa

Datas: 29, 30 e 31 de março

Horários: 11h, 13h, 14h30, 16h e 17h30

Capacidade: 35 crianças

Oficinas

Datas: 16, 17, 23 e 24 de março

Horários: 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h30, 19h e 19h30.

Capacidade: 40 crianças

Entrada gratuita

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 – Jardim Íris.

Sobre o Tietê Plaza Shopping

Inaugurado em 2013, o Tietê Plaza Shopping, na Zona Noroeste de São Paulo, conta com mais de 200 lojas distribuídas em três pavimentos. Com ampla variedade de marcas e diversos serviços, o Tietê Plaza se destaca como uma importante opção para compras, lazer e diversão que tem impulsionado o desenvolvimento da região de Pirituba. O empreendimento possui 37 mil metros quadrados de área total com um estacionamento coberto com capacidade para 2.400 vagas. O Tietê Plaza é o shopping da família e, por isso, conta com uma série de serviços pensados para o bem-estar e conforto de todos, como fones abafadores de ruído para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fraldário, salas de amamentação, carrinhos de bebê, além de serviços como Wi-Fi gratuito, workspace, banco 24 horas, academia, cabeleireiro, cinema e pet shop. O Tietê Plaza é administrado pela SYN, uma das principais empresas de aquisição, locação, venda e operação de imóveis comerciais do Brasil. Também fazem parte da rede administrada, os shoppings Grand Plaza, Cidade São Paulo, Shopping D, Shopping Cerrado e Shopping Metropolitano Barra.