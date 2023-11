Tiee se apresenta no Dia Nacional do Samba, neste sábado (2), em São Vicente

Para comemorar o Dia Nacional do Samba, neste sábado (2), o pagodeiro Tiee traz para São Vicente o show “Samba Pro Meu Povo”. O artista se apresenta no Rocket Sea Club. A abertura da casa acontece a partir das 19h. Os cantores Cleverson Luiz e Billy SP completam a lista de atrações da noite.

Diógenes Ferreira de Carvalho é conhecido pelo seu apelido de infância: Tiee. Autodidata, o jovem começou a tocar em rodas de samba aos 12 anos, acompanhado de seu pai. Também compositor, Tiee começou a ter relevância no cenário do samba quando o cantor Ferrugem publicou no Youtube um vídeo caseiro ao lado dele cantando o hit ‘Climatizar’.

Atualmente, Tiee soma mais de dois milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming.

Para o show, os ingressos estão disponíveis no site Articket , com valores a partir de R$40 reais.

O Rocket Sea Club está localizado na Avenida dos Tupiniquins, 590 – Japuí, São Vicente.

Serviço

Samba pro meu povo: Tiee e convidados

Ingressos: Articket

Data: 02/12 – sábado

Abertura da casa: A partir das 19 horas

Endereço: Avenida dos Tupiniquins, 590 – Japuí, São Vicente.