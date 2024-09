Tiee estreia no Grammy Latino com indicação na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode

“Subúrbio (Ao Vivo)”, álbum e projeto audiovisual do cantor Tiee está na lista dos álbuns selecionados para concorrer à estatueta de Melhor Álbum de Samba/Pagode na cerimônia do Grammy Latino 2024. É a primeira vez que o artista é nomeado na renomada premiação.

“O samba sempre foi a minha vida. Essa indicação ao maior prêmio da música não é minha. É de todo menino pagodeiro, aqueles que animam festas e botecos, que muitas vezes saem de casa preocupados se vão receber um “troquinho” ou não. Eu fui esse menino, eu venci, e não estou dizendo que venci porque fui indicado ao prêmio. Estou dizendo que venci porque tenho um time grande de pessoas que acreditam na minha arte, porque até aqui com a permissão de Deus o samba deu à minha família o de comer, o de vestir, o de beber e o de dormir. Porque eu sei que represento um povo”, comemora Tiee.

“Subúrbio” resgata o clima de pagode raiz do “Capadócia”, show que recebeu mais de 300 mil pessoas e era realizado pelo artista, toda segunda-feira, em Marechal Hermes, no subúrbio do Rio. Na época, entre 2018 e 2021, Tiee também publicava as apresentações no YouTube, acumulando, até os dias de hoje, mais de 20 milhões de visualizações. No repertório, sempre clássicos do samba e pagode. O volume 1 do audiovisual, disponibilizado em setembro de 2023, ultrapassa mais de dez milhões de visualizações no Youtube.

Tiee é um dos grandes nomes da atualidade do samba e do pagode. Com mais de 20 anos de carreira, já compôs diversas canções, alcançando mais de 380 milhões de plays. O artista já foi gravado por nomes como Arlindo Cruz, Péricles, Ferrugem, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo, entre outros.