Tiê leva o show ‘Cartas de Amor’ para duas apresentações a preços populares na Arena B3

Desde maio, o Festival Arena B3 vem recebendo uma série de atrações a preços populares no final de semana, entre shows, espetáculos teatrais e atividades infantis. Neste domingo, dia 15 de setembro, será a vez de Tiê levar para o espaço o seu show ‘Cartas de Amor’ em duas sessões, às 15h e 18h.

Tiê comemora os 15 anos de uma carreira recheada de sucessos, participações em festivais (Lollapalooza, Rock in Rio (RJ e Lisboa), SXSW, Brasil Summerfest NYC), turnês no Brasil e no exterior, dez músicas em novelas e milhões de visualizações em seus clipes, com destaque para as músicas “A Noite”, “Amuleto” e “Mexeu Comigo”.

Já no dia anterior, 14 de setembro (sábado), será de Eline (em sessão às 18h) e Yzalú (às 14h), duas revelações que vem ganhando espaço no cenário musical brasileiro. Yzalú é cantora, rapper, compositora, violonista e intérprete. A fusão do violão ao rap bem como o seu álbum “Minha Bossa é Treta” lhe possibilitou experimentar ritmos urbanos como Samba Jazz, Afrobeat e MPB, resultando já em prêmios e reconhecimento. Já Eline fará o show de lançamento de seu primeiro álbum, ‘Coração na Boca’.

Yzalú

Sábado, 14 de setembro, às 14h

Vendas presenciais: R$40(Inteira) – R$20(Meia)

Lotação presencial: 160 lugares

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Eline – Coração Na Boca

Data: Sábado 14 de setembro às 18h

Vendas presenciais: R$40(Inteira) – R$20(Meia)

Lotação presencial: 160 lugares

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Tiê

Data: 15 de setembro, domingo às 15h e 18h

Vendas presenciais: Inteira(R$40) – Meia(R$20)

Lotação presencial: 160 lugares

Classificação: Livre

Duração:75 minutos

Festival Arena B3

Arena B3

Local: Praça Antônio Prado, 48 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

Preço: R$20 (meia-entrada) e R$40

Lotação: 150 lugares

Todos os sábados e domingos a partir de 17 de maio

Programação de agosto e setembro

3 de agosto – Tributo U2

Sábado, às 15h e 18h

4 de agosto – Assucena (música)

Domingo, às 15h e 18h

10 de agosto – Chet Baker sings (música)

Sábado, às 14h e 18h.

11 de agosto – Tributo a James Brown (música)

Domingo, às 15h e 18h

17 de agosto – Bruna Black (música)

Sábado, às 15h e 18h

18 de agosto – Filipe Catto (música)

Domingo, às 15h e 18h

24 de agosto – Na casa do Rio Vermelho (teatro)

Sábado, às 15h e 18h

25 de agosto – Contos de Cá

Domingo, às 11h e 15h

31 e 01 de setembro – Niny Magalhães

Sábado e domingo, às 15h e 18h

07 de setembro – Baile do Síndico Tim Maia

Sábado, às 15h e 18h

08 de setembro – Tributo a Adele

Domingo, às 15h e 18h

15 de setembro – Tiê

Domingo, às 15h e 18h

21 de setembro – Caixinha de Música Quebrada

Sábado, às 15h e 18h

22 de setembro – Um Simples Judeu

Domingo, às 15h e 18h

28 e 29 de setembro – Nando Vianna

Sábado e domingo, às 15h e 18h