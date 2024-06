Ticketmaster Brasil anuncia parceria exclusiva com Sampa Sky

A Ticketmaster Brasil anunciou uma parceria de exclusividade com o Sampa Sky, um dos pontos turísticos mais recentes e visitados de São Paulo, com quase 400 mil visitantes em três anos. Desde 1º de junho de 2024, os ingressos já podem ser adquiridos em www.ticketmaster.com.br

Com essa parceira, a Ticketmaster Brasil fica responsável por entregar a melhor experiência de compra ao público que quiser reservar seu lugar com conforto e antecedência à visitação.

A parceria vem junto com as recentes mudanças no Sampa Sky, que dobrou sua capacidade, ampliando o espaço de visitação de 700m2 para 1400m2 e construindo dois novos decks de vidro, instalados na zona oeste e norte do Edifício Mirante do Vale e proporcionando uma vista 360º de São Paulo.

“Temos o prazer de anunciar a entrada da Ticketmaster como novo parceiro exclusivo para vendas de ingressos do Sampa Sky. Estar ao lado da maior empresa do mundo no segmento demonstra que a Sampa Sky conquistou lugar de destaque no turismo da cidade de São Paulo”, afirma Alessandro Martineli, sócio do Sampa Sky.

O Sampa Sky conquistou espaço no turismo da capital paulista, proporcionando momentos especiais, fotos incomparáveis e a possibilidade de ter uma visão ampla da cidade em um único local. O visitante poderá desfrutar da melhor vista da cidade em sua totalidade, inclusive do melhor pôr do sol de São Paulo, pela lateral dos novos decks oeste e norte.

Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster Brasil, afirmou: “Estamos entusiasmados com a parceria com o Sampa Sky e em fazer parte dessa história de sucesso com esse ponto turístico incrível. Com as nossas mais recentes tecnologias de bilheteria digital e prevenção de fraudes, podemos garantir que os fãs possam continuar a desfrutar da experiência de forma tranquila e segura. À medida que continuamos o nosso foco no apoio ao mercado, a nossa tecnologia e inovação visam servir a comunidade, e mal podemos esperar para fazer muito mais.”

TIPOS DE INGRESSOS

São três tipos de ingressos:

LESTE – contempla visita aos decks SUL e LESTE. Preços entre R$50 e R$100 de terça a sexta-feira e R$60 e R$120 aos sábados, domingos e feriados.

– contempla visita aos decks SUL e LESTE. Preços entre R$50 e R$100 de terça a sexta-feira e R$60 e R$120 aos sábados, domingos e feriados. OESTE – contempla visita aos decks OESTE e NORTE. Preços entre R$50 e R$100 durante a semana e R$60 e R$120 nos finais de semana e feriados.

– contempla visita aos decks OESTE e NORTE. Preços entre R$50 e R$100 durante a semana e R$60 e R$120 nos finais de semana e feriados. COMPLETO – válido para visita a todo o espaço, contemplando os quatro decks. Preços entre R$75 e R$150 de terça a sexta-feira e R$90 e R$180 aos sábados, domingos e feriados.

Todos os decks do Sampa Sky têm em sua base quatro camadas de vidros de 10mm e três camadas do PVB Estrutural, garantindo resistência superior a 50 toneladas com total segurança.

SERVIÇO SAMPA SKY

Endereço: Edifício Mirante do Vale – Praça Pedro Lessa, 110 – Centro – São Paulo, SP

Venda online: www.ticketmaster.com.br

Valor: Ingressos Leste e Oeste R$50 (meia), R$60 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social) e R$100 (inteira) de terça a sexta-feira e R$60 (meia), R$70 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social) e R$120 (inteira) sábados, domingos e feriados

Ingresso Completo R$75 (meia), R$85 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social) e R$150 (inteira) de terça a sexta-feira e R$90 (meia), R$100 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social) e R$180 (inteira) sábados, domingos e feriados

Crianças até 7 anos e 11 meses não pagam (mediante comprovação). A criança deve estar acompanhada do responsável pagante para acessar o espaço.

Dias e horários de funcionamento:

Terça a sexta – 11h às 18h30

Sábados e feriados – 9h às 19h

Domingos – 9h às 17h