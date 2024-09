Tiago Leifert e Daiana Garbin convidam para a 3ª edição da campanha “De Olho nos Olhinhos”

O dia 21 de setembro é a data de mobilização nacional da terceira edição campanha “De Olho nos Olhinhos“, criada pelos jornalistas Daiana Garbin e Tiago Leifert, que tem o objetivo de conscientizar sobre os sinais e sintomas do Retinoblastoma, câncer ocular que atinge crianças de 0 a 5 anos. Neste dia, o casal estará no Shopping Eldorado (São Paulo/SP) e no Shopping Taboão (Taboão da Serra/SP) para conversar com o público e ajudar a disseminar informações sobre a doença juntamente com médicos voluntários e outros profissionais de saúde. Em São Paulo, o evento informativo ocorrerá nos Shoppings Eldorado, Villa Lobos, Campo Limpo, Plaza Sul e Jardim Sul. Além da capital paulista, também participam da ação as cidades de Campinas, Taboão da Serra, Franca, Bauru, Piracicaba, Araçatuba e Barueri. Em vídeo, o casal convida as pessoas para a mobilização. Os endereços e horários estão disponíveis em: bit.ly/deolhonosolhinhos24 .

Em 2022, Tiago Leifert e Daiana Garbin criaram a Campanha de Olho nos Olhinhos com a missão de conscientizar sobre os sinais e sintomas do Retinoblastoma, câncer ocular que atinge crianças de 0 a 5 anos. Uma dessas crianças é Lua, filha do casal. Aos 11 meses Lua foi diagnosticada já num estágio avançado da doença. Os pais decidiram falar publicamente sobre o diagnóstico para que outras famílias pudessem chegar ao tratamento mais rapidamente do que o casal conseguiu.

Em 2024, a terceira edição da campanha chega a todos os estados do Brasil por meio de parceiros e terá um novo integrante, o mascote Flash, um gato que simula um dos sintomas visíveis da doença – o olho de gato – que estará nas cartilhas e materiais distribuídos ao público e à comunidade médica. A campanha chegará a mais de 600 municípios com materiais em 3.100 farmácias parceiras, além de figurar em emissoras de rádio e TV, placas de estádios de futebol, edifícios comerciais e residenciais, aeroportos, estações de trem e metrô, ônibus e embalagens de fraldas.

Apesar do enorme alcance da campanha em 2023, Tiago e Daiana querem ir mais longe, uma vez que casos avançados seguem aparecendo nos centros de referência. No Hospital do GRAACC, referência no tratamento da doença, cerca de 12% a 15% dos novos casos de retinoblastoma são extraoculares, ou seja, escaparam de dentro do olho. “Quando diagnosticado precocemente e tratado em centros de referência, a chance de cura é de 90%, mas a grande preocupação é quando demoramos muito para detectar e esse tumor sai do olho, surgindo as metástases, que colocam em risco a vida desta criança. Quanto mais cedo identificar a doença, maior é a chance de cura”, alerta a Dra. Carla Macedo, oncologista pediátrica do GRAACC.

A campanha virou ONG para não só promover a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce, mas também trabalhar na prática, auxiliando famílias do Brasil inteiro a encontrar médicos, realizar exames e chegar aos centros de referência em caso de diagnóstico confirmado.

“Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos, e por isso é fundamental fazer a informação chegar em cada vez mais pessoas para todo mundo ficar de olho nos olhinhos. Como é uma doença traiçoeira, também auxiliamos casos suspeitos a confirmar o diagnóstico e encontrar um centro de referência com rapidez”, afirma Tiago. Daiana adverte: “Ficar atento a sinais como um reflexo branco nos olhos, conhecido como “olho de gato”, e estrabismo é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças oculares. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida das crianças”.

Os sintomas mais comuns da doença são a leucocoria, ou “olho de gato”, em que a pupila pode apresentar uma área branca e opaca no contato com o reflexo da luz, sendo visível em fotos tiradas com flash. Tremor nos olhos e alteração na posição dos olhos, como o desvio ocular (estrabismo) também são sinais que costumam aparecer. Em todos esses casos, a recomendação dos médicos é que a criança seja levada ao oftalmologista para a realização de exames completos. A realização do Teste do Reflexo Vermelho (TRV), conhecido como o teste do olhinho, e as consultas oftalmológicas frequentes na primeira infância podem ajudar no diagnóstico da doença precocemente. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento e acompanhamento dos casos de retinoblastoma, de forma integral e gratuita.

Sobre a De Olho nos Olhinhos e apoiadores

De Olho nos Olhinhos é uma campanha sem fins lucrativos e conta com a ajuda de diversos profissionais que abraçaram a causa e trabalham de forma voluntária. A criação dos materiais ficou sob responsabilidade da agência Ogilvy, uma empresa do grupo WPP, maior conglomerado de publicidade do mundo, que também cedeu o talento de seu braço de produção audiovisual, a Hogarth. A Sailor Studio é a responsável pela ilustração do gatinho “Flash” e também pela animação 2D e edição dos vídeos com o novo mascote da campanha. Além disso, a Pridea Comunicação assumiu a parte de imprensa e Relações Públicas da campanha. A execução dos eventos está a cargo da agência 828.

A campanha tem o apoio das mais importantes entidades médicas do Brasil: Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia (SBOO), Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica (SLAOP). Também são apoiadores o Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), GRAACC, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA), St. Jude Children’s Research Hospital, Aliança Amarte, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia (ABLA) e Associação Acadêmica de Pediatria (AAP).

Serviço:

Mobilização nacional da Campanha de Olho nos Olhinhos 2024 – São Paulo

21 de setembro, ver horários em: bit.ly/deolhonosolhinhos24

Shopping Eldorado (São Paulo/SP) e Shopping Taboão (Taboão da Serra/SP) terão a presença de Daiana Garbin e Tiago Leifert

Shopping Taboão

10h às 11h: Atendimento à imprensa

11h às 12h30: Atendimento ao público

Shopping Eldorado

15h às 16h30: Atendimento ao público

16h30 às 17h30: Atendimento à imprensa

São Paulo

Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970, Pinheiros

Shopping Campo Limpo

Estrada do Campo Limpo, 459 – Campo Limpo

Shopping Plaza Sul

Praça Leonor Kaupa, 100 – Jd.da Saúde

Shopping Jardim Sul

R. Itacaiúna, 61 – Vila Andrade

Shopping Villa Lobos

Av. das Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros

Taboão da Serra

Shopping Taboão

Rodovia Régis Bittencourt, nº 2.643

Franca

Franca Shopping

Av. Rio Negro, 1.100

Bauru

Boulevard Shopping Bauru

Rua General Marcondes Salgado, Nº 11-39 – Chácara das Flores

Campinas

Parque Dom Pedro

Av. Guilherme Campos , 500 – Santa Genebra

Piracicaba

Shopping Piracicaba

Av. Limeira, 722 – Areião

Araçatuba

Shopping Praça Nova Araçatuba

Rua Carlos Pereira da Silva, 6000 – Jd Guanabara

Barueri

Shopping Tamboré

Av. Piracema, 669 – Tamboré

Site da campanha: www.deolhonosolhinhos.org

Em caso de suspeitas de retinoblastoma, entre em contato por e-mail: [email protected]