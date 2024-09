Tiago Leifert e Daiana Garbin comandam mais uma edição da campanha De Olho nos Olhinhos no Shopping Taboão

A terceira edição da campanha “De Olho nos Olhinhos” está prestes a começar e promete mobilizar ainda mais a sociedade na luta contra o retinoblastoma, um câncer ocular que afeta crianças de até cinco anos. No próximo sábado, dia 21, das 11h às 12h30, o casal Tiago Leifert e Daiana Garbin marca presença no Shopping Taboão para receber o público e compartilhar informações vitais sobre a doença. Além dos jornalistas, médicos especialistas também atendem e tiram dúvidas no local até as 22h.

“Estamos muito honrados em receber a terceira edição da campanha ‘De Olho nos Olhinhos’ aqui no Shopping Taboão. É uma oportunidade única para a nossa comunidade se unir em prol de uma causa tão importante. A presença do Tiago Leifert e da Daiana Garbin certamente vai inspirar muitas famílias a ficarem atentas aos sinais do retinoblastoma e a buscarem o diagnóstico precoce. Esperamos que todos aproveitem esse momento para se informar e se engajar nessa luta pela saúde das nossas crianças”, comenta João Almeida, gerente de marketing do empreendimento.

Criada após a filha do casal, Lua, ser diagnosticada com retinoblastoma aos 11 meses, a campanha tem como objetivo principal conscientizar pais e responsáveis sobre a importância do diagnóstico precoce. O retinoblastoma é um tumor maligno que se desenvolve na retina e pode levar à cegueira ou até a morte se não for tratado a tempo. Aproximadamente 90% dos casos são diagnosticados em crianças com menos de cinco anos, sendo que 60% dos casos afetam apenas um olho e 40% afetam ambos os olhos.

A campanha “De Olho nos Olhinhos” tem sido fundamental para aumentar a conscientização sobre os sinais e sintomas do retinoblastoma, como o reflexo branco na pupila, conhecido como leucocoria, e o estrabismo. Esses sinais podem ser detectados em fotos tiradas com flash ou mesmo a olho nu. A detecção precoce é essencial para aumentar as chances de cura, que podem chegar a 90% quando o tratamento é iniciado rapidamente.

Além de conscientizar, a campanha também oferece suporte prático às famílias, ajudando-as a encontrar médicos e realizar exames necessários. No evento no Shopping Taboão, os participantes terão a oportunidade de aprender mais sobre a doença, tirar dúvidas e receber orientações de profissionais de saúde.

A iniciativa de Tiago e Daiana já impactou milhões de brasileiros e continua a crescer, salvando vidas e preservando visões. A presença do casal no evento é um convite para que todos fiquem “de olho nos olhinhos” de suas crianças, garantindo um futuro mais saudável e seguro para elas.

Shopping Taboão

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra

Mais informações: www.shoppingtaboao.com.br ou @shoppingtaboao

Central de Atendimento: (11) 3164-7830