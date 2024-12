Tiago Iorc faz show único em SP celebrando indicação ao Grammy Latino

O cantor Tiago Iorc, renomado pela sua capacidade de emocionar com suas composições intimistas, apresentará ao público o álbum “Antes Que o Mundo Acabe” em uma apresentação única na cidade de São Paulo, no próximo dia 9. A decisão por um único show no Brasil foi motivada pela recente indicação do álbum ao Grammy Latino na categoria “Melhor Canção de Canto-Compositor”, conforme revelou em entrevista ao g1.

Em meio à expectativa pela premiação, Iorc descreveu o espetáculo como uma celebração ao reconhecimento recebido. “Inicialmente, não planejava uma turnê, mas a nomeação nos inspirou a realizar um show que marcasse essa conquista”, comentou o artista. A escolha de São Paulo deve-se também à praticidade logística, já que a cidade abriga a base de sua equipe técnica e facilita a produção do evento.

Durante o espetáculo, além das canções do mais recente álbum, os fãs poderão reviver sucessos passados como “Amei Te Ver” e “Tangerina”. Lançado em maio deste ano, “Antes Que o Mundo Acabe” é o décimo trabalho de estúdio de Tiago e segue a linha das suas produções anteriores, mesclando reflexões filosóficas e indagações sobre a vida com temas românticos.

Iorc ressaltou que suas músicas sempre carregam um pouco de sua essência, sendo fortemente influenciadas por diversas formas de amor. “Gosto de celebrar esse sentimento bonito e a conexão entre as pessoas, seja amorosa ou afetuosa”, declarou.

Apesar de já ter sido laureado cinco vezes com o Grammy Latino, Tiago admitiu que continua a se surpreender com cada indicação. “É um reconhecimento que vem dos nossos pares, dos produtores e artistas envolvidos na música, tornando-o especialmente gratificante”, explicou.

A trajetória recente do cantor inclui uma pausa significativa iniciada em janeiro de 2018. Após o sucesso estrondoso do álbum “Troco Likes”, Tiago decidiu afastar-se das redes sociais e da vida pública para reencontrar sua paixão pela música. “Estava insensibilizado e achei que não voltaria a fazer música. Essa pausa me ajudou a reconectar com meus sentimentos”, refletiu Iorc. O retorno foi marcado pelo lançamento do álbum “Reconstrução”, em 2019, cujo processo criativo foi influenciado por esse período introspectivo.

Para aqueles interessados em assistir à performance única do artista na Audio, localizada na Barra Funda, os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 120. O evento promete ser uma noite memorável para os admiradores do trabalho sensível e autêntico de Tiago Iorc.