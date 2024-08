Tiago Brunet promove tarde de autógrafos do livro “Princípios Milenares”

Tiago Brunet, um dos escritores e palestrantes mais influentes do Brasil, marcou presença ontem (20) em Porto Alegre (RS) na livraria A Página, no Shopping Praia de Belas, para uma tarde de autógrafos que reuniu dezenas de fãs e leitores entusiasmados. O evento celebrou o lançamento de seu mais recente livro “Princípios Milenares”, publicado pelo selo Academia, da Editora Planeta. A obra, que explora as 10 leis espirituais e universais para uma vida plena de propósito, já está sendo considerada um novo sucesso de vendas.

A recepção calorosa em Porto Alegre é apenas o começo de uma série de eventos especiais. Nesta quinta-feira (22), Tiago Brunet estará em Palmas (TO), na Livraria Leitura do Capim Dourado Shopping, para mais uma sessão de autógrafos exclusiva. Em seguida, na quarta-feira da semana que vem (28), o autor se encontrará com seus leitores no Rio de Janeiro (RJ), na Livraria Leitura do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca.

Esses encontros são uma oportunidade única para os fãs de Tiago Brunet não apenas adquirirem um exemplar autografado de “Princípios Milenares”, mas também discutirem pessoalmente os conceitos transformadores que o autor aborda em sua nova obra.

O livro já se destaca como leitura essencial para aqueles que buscam alinhar suas ações com as leis universais que regem uma vida próspera e significativa. Além das sessões de autógrafos, nos dias 6 e 7 de setembro, durante a “Conferência Destino” na Farmasí Arena, Barra da Tijuca (RJ), o público também poderá adquirir o livro autografado por Tiago, em um evento que promete reunir líderes cristãos internacionais em um encontro de transformação espiritual.

Tiago Brunet, que conta com 7 milhões de seguidores no Instagram e 3,2 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, segue impactando vidas com sua expertise em liderança e espiritualidade, reafirmando sua posição como uma das principais referências nos tempos atuais.