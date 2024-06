Tiago Brunet leva a palestra “Noite de Destino” a Campo Grande e Cuiabá em junho

A turnê “Noite de Destino”, liderada pelo instrutor de princípios milenares, especialista em pessoas, e mensageiro de boas notícias, Tiago Brunet, chega à sua reta final com duas palestras especiais marcadas para os dias 24 e 25 de junho. No dia 24, às 20h, o evento será realizado no Bosque Expo, em Campo Grande (MS), seguido por uma apresentação no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá (MT), no dia 25.

A “Noite de Destino” é uma experiência de aproximadamente duas horas, onde Tiago Brunet compartilha mensagens impactantes para guiar o público na busca pela clareza em seus próximos passos. Durante suas palestras, Brunet ensina a identificar prioridades e a deixar para trás o que não contribui para o crescimento pessoal, proporcionando aos participantes as ferramentas necessárias para traçar o melhor caminho em direção ao futuro desejado, funcionando como um verdadeiro GPS para o futuro.

Tiago Brunet é fundador do Instituto Destiny e reconhecido internacionalmente por sua habilidade em decodificar princípios milenares e aplicá-los de forma prática em diversas áreas da vida, incluindo emocional, profissional, financeira, familiar e espiritual. Autor de best-sellers e mentor de líderes, Brunet impacta milhares de pessoas ao redor do mundo com seus treinamentos e cursos de desenvolvimento pessoal. Atualmente, é mentor no Clube de Inteligência, uma comunidade que conta com mais de 20 mil alunos engajados em aprender e crescer continuamente sob sua orientação.

Para mais informações e ingressos para as palestras de Tiago Brunet, acesse https://noitededestino.com.br/