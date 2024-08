Tiago Abravanel diz que Silvio Santos adorava ver séries e descobriu internet recentemente

Neto de Silvio Santos, o ator Tiago Abravanel falou sobre a despedida do avô ao Fantástico (Globo). Segundo ele, o enterro foi feito sem alarde, um pedido do próprio Silvio.

“Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos. Os amigos mais próximos, os colegas de trabalho. O José, que trabalha na casa dele. A Raimunda, camareira. Mas foi muito especial, porque foi como ele queria: simples, delicado, íntimo”, comentou.

Silvio Santos morreu na madrugada de sábado (17), aos 93 anos, e foi enterrado no domingo (18). “Sem ostentação, sem alarde, todo mundo junto, se cuidando, se abraçando e lembrando do que ele foi para cada um”, comentou o ator.

Conforme Abravanel, nos últimos meses, Silvio começou a descobrir as facilidades da internet. E também criou o hábito de fazer compras online.

“A vida dele era assistir televisão. E agora, no final, eram séries e filmes, o dia inteiro. Acho que agora, mais para o fim, ele descobriu a internet”, disse.

Apesar de já ter revelado que o avô não foi tão presente na vida dele como gostaria, Tiago contou que de uns anos para cá ambos ficaram mais próximos.

“A profissão nos aproximou nessa relação de intimidade. Eu entrei como se eu tivesse entrado no mundo dele, o que foi um presente também, porque tive a oportunidade de sentar com ele, ouvir conselhos, coisas que eu não tive na infância. E poder ouvir do mestre”, disse.