Tiago Abravanel agita pré-Carnaval de São Paulo

Pelo nono ano consecutivo, Tiago Abravanel coloca o Bloco do Abrava pra agitar a capital paulista. No dia 03 de fevereiro, sábado, o cantor desfila em São Paulo, na região da Faria Lima. Tiago contará, durante o percurso, com a participação do Tchakabum.

Como sempre, o repertório será bem eclético e animado. “Estou muito empolgado em voltar ao pré-Carnaval, que foi onde eu comecei e quero fazer um bloco mais pra cima ainda este ano. Vamos falar de Liberdade; liberdade de ser quem é, de fazer o que quiser, de se jogar, tudo na maior pureza que a palavra significa”, conta Tiago, adiantando que não vão faltar os sucessos do Carnaval de Salvador, marchinhas, axé, sertanejo e tudo que estiver bombando no momento.

Durante a concentração, o DJ Renan Mateozzo, comandará o som. A produção do bloco promete também distribuição de brindes e ativações das marcas patrocinadoras.

Na sequência do Bloco do Abrava, haverá o desfile do Bangalafumenga e, em algum momento do percurso, Tiago vai interagir e cantar com os integrantes do Banga.

Serviço

Bloco do Abrava

Local: Avenida Faria Lima, 415

Data: Dia 03 de fevereiro | sábado

Horário: Concentração: 11h | Dispersão: 17h

Patrocínio | iFood, Beats e Boticário