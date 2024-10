Threads e Instagram suspendem contas que rastreiam jatinhos de bilionários

A Meta suspendeu nesta segunda-feira (22) contas no Threads e Instagram que rastreiam jatos particulares de figuras públicas como Mark Zuckerberg (dono da Meta), Elon Musk, Jeff Bezos e Donald Trump.

Em nota publicada em sua conta pessoal do Threads, JackSweeney, dono de vários desses perfis que seguem os aviões, afirma que a Meta promoveu os bloqueios sem explicar os motivos da ação. A suspensão teria começado no Instagram e Threads pelos perfis @elonmusksjet, que mostravam informações públicas sobre voos do jato de Musk, e evoluído para outras páginas administradas por Sweeney.

“Com o passar do dia, todas as minhas outras contas rastreando jatos de celebridades foram suspensas. As únicas exceções eram @desantis.Jet e @trump_jets, mas até isso mudou depois que o portal Fortune publicou um artigo apontando que essas duas contas ainda não haviam sido afetadas”, diz.

Ao portal TechCrunch, um porta-voz da Meta afirmou: “Dado o risco de danos físicos a indivíduos, e de acordo com a recomendação do Conselho de Supervisão independente, desabilitamos essas contas por violar nossa política de privacidade”.

A reportagem também pediu esclarecimentos à Meta, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

O endereço das contas desativadas exibem a mensagem: “Esta página não está disponível. O link que você acessou pode estar corrompido ou a página pode ter sido removida”.

Não seria a primeira vez que Sweeney é alvo da moderação das plataformas. No final de 2022, o X, já sob o comando Musk, suspendeu dezenas de perfis que seguiam os voos de bilionários, entre eles os de Sweeney. O dono da SpaceX teria contatado o universitário no início daquele mesmo ano com uma proposta em dinheiro para a derrubada das contas.

A conta de Sweeney que rastreia o jato de Musk e divulga informações no X teve que concordar em liberar as informações com um atraso de 24 horas, para cumprir regra do site que proíbe rastreamento de localização em tempo real.

Em fevereiro de 2024, Sweeney foi abordado por advogados de Taylor Swift solicitando a interrupção do acompanhamento do jato da cantora feito pelas contas. Ele afirma que teve o perfil referente à cantora suspenso nas redes da Meta na mesma época.

As informações levantadas por perfis como os administrados por Sweedney levantam discussões sobre a pegada ambiental deixada pelos voos dos mais ricos. Em novembro de 2023, um estudo da empresa Yard afirmou que Swift era a artista que mais emitia carbono em viagens com sua aeronave.