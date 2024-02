Thomas Miranda é vice-campeão de simples e campeão de duplas no Peru

O tenista paulista Thomas Miranda (Equipe Juninho Tennis), 3º do ranking COSAT dos 16 anos, foi vice-campeão do Regatas Bowl, em Lima, no Peru. Neste sábado (17), na final, ele foi superado pelo peruano Nicolas Baena (#1), por 6/3 6/4.

Na decisão das duplas, na noite deste sexta-feira (16), Miranda e Baena, principais favoritos ao título, conquistaram juntos o título ao vencerem o paraguaio Cayo Narvalez e o equatoriano Lucas Yunez, cabeças de chave 2, por 6/1 7/5.

“Foi uma semana muito produtiva, com muitos aprendizados e bons resultados, que me dão bastante confiança para as próximas semanas”, disse Miranda, que segue para o Paraguai, onde joga o Assunción Bowl, na próxima semana, e depois a Brasil Juniors Cup e o Banana Bowl.