Thomas Miranda é campeão do Assunción Bowl no Paraguai

O tenista paulista Thomas Miranda (Equipe Juninho Tennis), 3º do ranking COSAT dos 16 anos, conquistou, neste sábado (24), o título do Assunción Bowl, em Assunção, no Paraguai. Na decisão, o brasileiro surpreendeu o peruano Nicolas Baena (#1), por duplo 6/3.

“Foi mais uma boa semana, estive ainda mais confiante que a semana anterior. Estou muito feliz com o resultado aqui e agora é pensar na Brasil Juniors Cup, em Caxias do Sul (RS), e no Banana Bowl, em São Paulo, dois torneios muito importantes em casa”, disse Miranda, que na semana passada havia sido vice-campeão no Regatas Bowl, no Peru, quando foi superado por Baena.

Nas duplas, Miranda e o equatoriano Angel Veliz chegaram às semifinais.

Na categoria 18 anos do Assunción Bowl, o paulista Enzo Kohlmann, também da Equipe Juninho Tennis, fez semifinal no torneio de nível ITF e também jogará os dois torneios no Brasil.