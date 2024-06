Thomas Miranda alcança as quartas de simples e semi de duplas na Bélgica

Depois de uma boa estreia em seu primeiro torneio na Europa, o tenista paulista Thomas Miranda (Equipe Juninho Tennis) voltou a vencer, nesta quarta-feira (26), e alcançou as quartas de final do ITF J30 de Bruxelas ao derrotar o espanhol Nicolas Bellas, por 6/2 5/7 6/1.

“Foi um jogo duro, o espanhol jogava muito bem. Comecei na frente, deixei escapar o segundo set, ele começou a jogar melhor, mas me impus no terceiro set para sair com a vitória”, contou o paulista de 16 anos.

Logo depois, Miranda voltou à quadra, desta vez para a disputa das quartas de final de duplas. Jogando ao lado do peruano Nicolas Baena, eles venceram o israelense Amir Alberg e o dinamarquês Asger Sorensen, por 6/3 6/2.

Na primeira rodada, disputada na terça-feira (25), Miranda e Baena, que são cabeças de chave 1, passaram pelo indiano Chaitanya Arunmani e o indonésio Keitaro Hendrajanto, por 6/1 6/3.

Em busca de uma vaga na semifinal de simples, Miranda enfrenta, nesta quinta-feira (27), o francês Martin Riu. Depois, valendo vaga para a final de duplas, ele e Baena encaram os italianos Giulio Casucci e Mihailo Trivunac.

Miranda é um dos quatro tenistas sul-americanos selecionados pela Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT) para jogar na Europa. Além do ITF J30 de Bruxelas (24 a 29 de junho), Miranda joga o ITF J60 de Limellette (1 a 6 de julho), também na Bélgica, e o ITF J60 de The Hague (9 a 14 de julho), na Holanda.