Thiaguinho lança EP 02 de “Sorte” com participações de Liniker e Grupo Imba

“Sorte” está de volta! O cantor Thiaguinho prepara o lançamento da segunda parte de seu atual projeto, Sorte. O EP 02 do álbum fica disponível a partir desta desta sexta-feira (28), em todos os aplicativos de música. A tracklist é composta por 9 faixas – todas inéditas, incluindo “Sorte” (Com participação do Grupo IMBA), “Senta Aí”, “Febre” (com participação de Liniker) e “Me Chama do Que Quiser”. Os clipes foram captados ao vivo em São Paulo.

O destaque do EP é a música “Me Chama do Que Quiser” (Thiaguinho/ Billy SP). Já a faixa “Febre”, composta por Liniker, marca o primeiro feat entre os artistas.

Conhecido por sua habilidade em explorar diversos estilos musicais, misturando R&B, afrobeat e muito mais, Thiaguinho proporciona uma experiência autêntica de música brasileira. As músicas representam o primeiro trabalho de faixas inéditas após o sucesso da última temporada de “Tardezinha”, de “Meu Nome é Thiago André” e “Infinito”, projetos que eram pautados em regravações.

“Com ‘Sorte’, estamos compartilhando não apenas músicas, mas um pedaço do meu coração e da minha história. Este EP representa a celebração da diversidade da nossa música brasileira, com colaborações incríveis e uma energia única. Este trabalho representa o que mais amo fazer nessa vida: criar músicas que inspirem, emocionem e conectem as pessoas. Espero que todos sintam tanto prazer em ouvir quanto eu tive em criá-las.”, contou Thiaguinho.

Sobre “Febre”, com a cantora Liniker, ela descreve a experiência de ter uma música em parceria com Thiaguinho como um marco importante em sua vida: “Essa é uma história importante para o capítulo da minha vida. Quando eu mostrei essa música pro Thiaguinho e ele me pediu pra gravarmos juntos, foi uma grande alegria. Acho que ele é um dos maiores compositores da nossa geração, e ter a interpretação dele numa música minha e ainda a felicidade de gravarmos juntos, é uma baita sorte. Thiaguinho, eu te amo desde sempre”, detalhou.

O álbum tem direção musical do cantor, de Prateado e Gabriel Barriga. As músicas trazem uma mistura de ritmos, desde o pagode tradicional a influências contemporâneas, refletindo a versatilidade e o talento de Thiaguinho. Com letras e melodias envolventes, cada faixa é uma celebração da música brasileira.

A direção de vídeo de “Sorte” é de Douglas Aguillar e Fran Landhin, da Gogacine, conhecidos por sua longa parceria com o artista. O trabalho é uma realização e produção da Paz e Bem Entretenimento.

“A segunda parte deste álbum é mais um capítulo especial em nossa evolução musical, em que exploramos a mistura de novos ritmos e colaborações enriquecedoras de parceiros que admiro tanto. Cada faixa é uma expressão genuína da minha arte e das minhas experiências, desde as letras que refletem sobre tudo que vivi até aqui, até as melodias. Este lançamento representa meu compromisso contínuo com a inovação que desejo ver e ser na música. Espero que cada ouvinte se sinta tocado e inspirado por esta nova fase do meu trabalho. Para os fãs leais e recém-chegados, ‘Sorte’ não é apenas um álbum, mas uma experiência que ressoará profundamente com todos aqueles que buscam significado e beleza na música. Este lançamento é um marco na minha carreira!”, comentou o artista.

O styling da segunda parte do projeto também foi assinado por Dudu Farias. O cantor apostou em uma moda temática para o visual que mistura elementos de street style com alfaiataria.

“O processo começou com a escolha da cor verde por Thiago. Os looks possuem uma mistura de estilos da moda de rua com um visual mais clássico. A cor verde transmite frescor, equilíbrio, harmonia e bem-estar, assim como a música dele. Para a turnê, o look escolhido é da passarela da Dolce & Gabbana, complementado por sapatos e botas da Prada. Para o momento especial em que ele canta com o Grupo IMBA, foi selecionado um blazer e calça da Mugler, combinados com um tênis pintado à mão exclusivo para esse trabalho. Na parte final, optamos por uma camisa e shorts da Givenchy, também em tons de verde, junto com botas da Prada”, detalhou Farias.

Thiaguinho

Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho se consolidou como um dos artistas brasileiros mais versáteis e criativos. Após o programa, assumiu o vocal do Exaltasamba e alcançou o reconhecimento nacional. Em 2012, decidiu seguir a carreira solo e, desde então, acumula CDs, DVDs, EPs, hits e milhões de fãs. Em suas composições, transmite a influência de tudo o que ouve. Os ritmos pagode, samba, R&B e pop se fazem presentes em suas canções, criando uma identificação natural com diversos públicos.

Thiaguinho também recebeu uma indicação ao Grammy Latino 2023, a maior premiação da música na América Latina, na categoria “Melhor Álbum de Samba/Pagode” por sua obra em “Meu Nome É Thiago André”. Além da indicação, o artista também se apresenta no palco da première do evento com a música “Vencedor”.

SORTE – EP2 – TRACK LIST

1) Sorte

(Thiaguinho/ Mr Dan/ Dudu Borges)

Participação Especial: Grupo IMBA

2) Senta aí

(Thiaguinho/ Gabriel Barriga)

3) Cores e Amores

(Jair de Oliveira)

4) Me chama do que quiser

(Thiaguinho/ Billy SP)

5) Febre

(Liniker)

Participação Especial: Liniker

6) Tão feliz

(Filipe Duarte/ Suel)

7) Coração Traidor

(Prateado/ Umberto Tavares/ Jeferson Jr)

8) Oi

IMMED/Sony/ Warner

9) Que papo é esse?

Lucas Nage/ Vinicius Nage/ Elizeu Henrique/ Cleitinho Persona)