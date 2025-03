Thiago Wild salva match-points, mas perde para top 10 Tsitsipas em Indian Wells

O tenista paranaense Thiago Wild foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, atual número 9 do ranking mundial.

A partida ocorreu no Estádio 2 do renomado torneio e teve duração de 1h27. Tsitsipas conseguiu vencer o brasileiro com parciais de 6/2 e 6/4. O grego demonstrou sua potência em quadra, registrando 4 aces, enquanto Wild somou apenas 1 ace. Além disso, o paranaense cometeu 5 duplas faltas, em contraste com apenas uma de Tsitsipas. O jogador grego também se destacou ao atingir 28 winners, comparados a 12 de Wild, que, por sua vez, acumulou 25 erros não forçados, em comparação aos 16 do adversário.

Durante o jogo, o primeiro game apresentou certa resistência, com os tenistas alternando a igualdade no placar, mas Tsitsipas conseguiu confirmar seu serviço. Logo no segundo game, ele quebrou o saque de Wild, assumindo a liderança desde os primeiros momentos da partida. Pressionado no saque aos 2/5, Thiago viu o grego quebrar novamente seu serviço, encerrando a primeira parcial a seu favor.

No segundo set, o equilíbrio foi mais perceptível, com ambos os jogadores confirmando seus saques até que Wild chegou a um momento crítico ao servir em 4/5. Em um game intenso e prolongado de quase 20 minutos, Thiago salvou cinco match points; no entanto, não conseguiu sustentar seu saque e permitiu que Tsitsipas fechasse o set em 6/4 após uma direita que ficou na rede.

Com essa vitória, Stefanos Tsitsipas avança para a terceira rodada do torneio e enfrentará o cabeça de chave número 28, Matteo Berrettini. Por outro lado, Thiago Wild já está inscrito para competir no Challenger 175 de Cap Cana, na República Dominicana, que tem início na próxima terça-feira. Neste torneio, ele terá a oportunidade de enfrentar tenistas ranqueados entre os melhores do mundo. Vale destacar que Wild precisa defender 70 pontos referentes à sua campanha na terceira rodada e qualificatórias de Indian Wells do ano passado. Com a conquista de apenas 30 pontos nesta edição, o atleta deverá realizar uma boa performance no solo dominicano para evitar uma queda em sua posição na ATP.