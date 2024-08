Thiago Wild fica na estreia do US OPen

O Brasileiro Thiago Wild foi derrotado na estreia da chave de simples do US Open na tarde de hoje pelo russo Andrey Rublev, por 3×0 parciais de 6/3, 7/6(3) 7/5.

Sobre o jogo, Wild disse:

“O Rublev vem de ótimos resultados, foi vice-campeão do MAsters 1000 Montreal, ganhou do Jannik Sinner, está consolidado no top 100 e fez um ótimo jogo hoje. Meu saque não ajudou muito, não estava sacando tão bem hoje, mas no geral foi um bom jogo.”

Wild caiu em quadra no final do terceiro set e mal conseguiu terminar a partida.

“Eu torci o pé um pouco antes e comecei a pisar diferente, comecei a ficar mais tenso, preocupado nos momentos de correr e isso foi se espalhando pelo corpo todo que ficou tenso também. Quando caí tive muitas câimbras nas pernas, mas não foi nada mais sério”.

Wild ainda joga a chave de duplas ao lado de Pavel Kotov. A primeira rodada será contra Roberto Carballes Baena(ESP) e Federico Coria(ARG), ainda sem data definida.