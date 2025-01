Thiago Wild comemora novos patrocinadores e se prepara para estreia em Melbourne

O número 1 do Brasil e 76º do mundo, Thiago Wild, começa o ano com dois novos parceiros. Em Melbourne desde o dia 2 de janeiro, se preparando para a disputa do primeiro Grand Slam do ano, Wild comemorou a chegada do Banco BRB e da Prognum como seus patrocinadores. No top 100 desde setembro de 2023, alcançou seu melhor ranking, 58º, em maio de 2024. Campeão do ATP de Santiago em 2020, o brasileiro acumulou vitórias importantes ao longo da carreira, como Daniil Medvedev (então número 2 do mundo) em sua estreia em Roland Garros, Taylor Fritz no Masters 1000 de Miami e Karen Khachanov em Indian Wells. Ele também alcançou as quartas de final no ATP 500 Rio Open, consolidando-se como um dos grandes nomes do tênis brasileiro e internacional.

“Para nós da Prognum, é fantástico apoiar mais um atleta de ponta do Brasil. O tênis brasileiro vive um momento incrível, e o Thiago é um grande expoente dessa geração de ouro. Estamos muito animados em ampliar o apoio ao tênis brasileiro e à Tennis Route”, afirmou Vinícius Vieira, CEO da Prognum.

“A CBT sempre buscou patrocinar e oferecer suporte a todos os tenistas que se enquadram nos critérios técnicos estabelecidos pela área de alto rendimento da entidade. O patrocínio da CBT e do Banco BRB ao Thiago Wild ratifica nosso compromisso em oferecer o máximo de suporte aos atletas brasileiros. Tenho a convicção de que este patrocínio contribuirá significativamente para que o Thiago tenha mais um grande ano em sua carreira”, comentou Rafael Westrup, presidente da CBT.

Neste sábado, Thiago treinou com o Time Brasil que enfrentará a França no início de fevereiro na Copa Davis. Ele, ao lado de João Fonseca, Marcelo Melo, Rafael Matos e os respectivos técnicos, participou dos últimos preparativos para a estreia no Australian Open.

“Estou muito feliz com a entrada desses novos parceiros. É muito importante saber que todo o nosso trabalho vem sendo valorizado, e espero demonstrar em quadra, fazendo o que mais gosto, que essa parceria vai ajudar bastante a traçar novos objetivos na carreira. Espero corresponder à confiança depositada”, destacou Thiago Wild.