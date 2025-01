Thiago Ventura volta à infância em novo especial de comédia

Thiago Ventura lançou seu quinto especial de comédia, intitulado “O Pequeno Big Big”, nesta quarta-feira (22/1), no YouTube. No show, o comediante revisita suas vivências de uma maneira inovadora, levando o público de volta a 1999, quando tinha apenas 10 anos, para compartilhar a experiência do seu primeiro beijo.

Para enriquecer a narrativa, o palco se transforma em uma escola, criando um cenário autêntico que transporta a plateia diretamente para a história e as aventuras de sua infância. Ventura, mais uma vez, entrega uma performance vibrante, repleta de energia e expressões faciais marcantes, características que o fizeram conquistar seu espaço como um dos grandes nomes da comédia nacional.

A edição do especial também merece destaque, com efeitos que complementam cada cena, intensificando a imersão e o realismo da apresentação. “O Pequeno Big Big” foi gravado em dezembro de 2022, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, e promete ser um marco na carreira de Thiago Ventura.