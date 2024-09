Thiago Ventura grava especial do “Novo Show” em São Paulo

Thiago Ventura, um dos maiores nomes da comédia stand-up na atualidade, grava um especial do ‘Novo Show’, seu projeto solo atual, na terça-feira, 24 de setembro, em duas sessões, uma às 19h e a outra às 22h, no Teatro Sabesp Frei Caneca.

Conhecido por cativar plateias ao vivo em shows dentro e fora do Brasil, Ventura também faz um imenso sucesso no streaming e nas redes sociais e já contabiliza mais de 650 milhões de plays só no Youtube. Além disso, o especial solo ‘Pokas’ ficou por 10 dias no top 10 da Netflix brasileira, sendo que 3 deles na primeira posição. Confira abaixo mais detalhes de shows solo de Thiago Ventura no streaming:

‘ Isso é Tudo Que Eu Tenho ‘: Youtube (2019) – mais de 19 milhões de views

Depois de um 2023 memorável, onde realizou mais de 228 shows em 72 cidades, atraindo um público total de mais de 190 mil pessoas, Thiago Ventura começou 2024 com uma turnê pela Europa, e agora viaja pelo Brasil com seu novo espetáculo, abordando temas do cotidiano e vivências da periferia, permitindo que milhares de pessoas se identifiquem e se divirtam com suas histórias.

Suas turnês nacionais e internacionais incluem shows de sucesso como “Isso é Tudo O Que eu Tenho”, “Só Agradece”, “Pokas”, e Modo Efetivo (partes 1 e 2). Além de seus trabalhos solo, Thiago integra os maiores grupos de comédia do Brasil, como “4 Amigos”, “Jokes”, e “A Culpa é do Cabral”. Além de ser o primeiro comediante de stand up a ganhar o Prêmio do Humor, idealizado por Fábio Porchat, Thiago Ventura também é empresário, dono de sua própria marca de roupas, a Vents, que se tornou popular entre seus fãs e seguidores.

Obs: Ainda não há data para lançamento oficial nas plataformas, mais informações serão divulgadas assim que possível.

Sobre ‘Novo Show’

Intitulado apenas de ‘Novo Show’, Thiago Ventura segue “afiado” na resenha e trazendo para o palco suas experiências e histórias hilárias da época em que crescia em Taboão da Serra, município da periferia de São Paulo/SP.

Este, que é seu 8º show solo, segue a linha da superprodução de suas últimas criações de sucesso, como “Pokas” e “Modo Efetivo” (partes 1 e 2), e traz grandes recursos cênicos como sonoplastia, cenário e luzes que compõem e preparam a “vibe” para que Ventura faça a galera “rachar o bico”.

O anticlímax é um recurso muito bem usado pelo humorista. Quando o público acha que ali vem uma filosofia profunda ou uma grande reflexão, Ventura solta sua piada mais engraçada e, por que não, um pouco embaraçosa – claro, para o artista. Vergonha alheia não tem vez em seu show.

Contar histórias da adolescência nem sempre é uma coisa fácil. Ainda mais se isso envolver uma certa colega da escola que se interessou por você. Junte-se a isso os conselhos dos “trutas” mais velhos que só pensam em “zoar” o jovem aflito.

Se você entendeu… sim, o show é sobre isso. Se não entendeu… sim, o show é sobre isso. Só não pode deixar de ver, pois a apresentação é risada na certa.

Sobre Thiago Ventura

Thiago Ventura, um dos maiores nomes da comédia stand-up na atualidade, cativa plateias com sua irreverência e estilo “de quebrada”. Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, 6 milhões no YouTube, e 8.6 milhões no TikTok, o humorista formado em Administração de Empresas e ex-bancário, iniciou sua carreira em 2010 e, desde então, se apresenta nos maiores festivais, casas de comédia e teatros do Brasil.

Destaca-se no cenário da comédia por abordar temas do cotidiano e vivências da periferia, permitindo que milhares de pessoas se identifiquem e se divirtam com suas histórias. Suas turnês nacionais e internacionais incluem shows de sucesso como “Isso é Tudo O Que eu Tenho”, “Só Agradece”, “Pokas”, que foi lançado na Netflix em 2020, e Modo Efetivo (partes 1 e 2).

Além de seus trabalhos solo, Thiago integra os maiores grupos de comédia do Brasil, como “4 Amigos”, “Jokes”, e “A Culpa é do Cabral”. Sua participação em programas de TV como “Que História É Essa, Porchat?” e “LOL Brasil” reforça ainda mais seu sucesso e crescimento na mídia.

Em 2019, foi destaque no especial de stand-up da Netflix, “Comediantes do Mundo”, ao lado de Afonso Padilha e Mhel Marrer. Nesse mesmo ano, tornou-se o primeiro comediante de stand-up a ganhar o Prêmio do Humor, idealizado por Fábio Porchat, na categoria Melhor Texto com o show “Só Agradece”. Já em 2023, realizou mais de 228 shows em 72 cidades, atraindo um público total de mais de 190 mil pessoas.

Atualmente, viaja o Brasil com o ‘Novo Show’, e segue “afiado” na resenha, trazendo ao palco suas experiências e histórias hilárias da época em que cresceu em Taboão da Serra, município da periferia de São Paulo/SP.

Além de um comediante de sucesso, Thiago Ventura também investe em outras frentes. Empreendedor por natureza, é dono de sua própria marca de roupas, a Vents, que se tornou popular entre seus fãs e seguidores. Além do site, as peças ainda podem ser encontradas na saída de quase todos os seus shows.

Acompanhe Thiago Ventura

Instagram: @othiagoventura

TikTok: @othiagoventura

Youtube: @othiagoventura

Facebook: /othiagoventura

Twitter (X): @othiagoventura

O artista é representado pela C.A. Produções (https://caproducoes.com.br/)

SERVIÇO

THIAGO VENTURA: Gravação do Especial ‘Novo Show’

TEATRO SABESP FREI CANECA

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com

Data: 24/9 (terça-feira), às 19h e 22h

Duração: 70 min.

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

INGRESSOS

A partir de R$50

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/comprar-ingressos/sp/sao-paulo/thiago-ventura-12584#

Bilheteria física – sem taxa de serviço

– Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

FORMAS DE PAGAMENTO:

– Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: Terceirizado do shopping.