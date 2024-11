Thiago Servo pede indenização milionária após pagar pensão à filha que não era dele

Thiago Servo, conhecido pelo público devido à sua parceria musical com Thaeme Mariôto, está no centro de uma significativa mudança em sua trajetória pessoal e profissional. O cantor está atualmente envolvido em um processo judicial que pode elevá-lo ao status de milionário.

Após anos contribuindo financeiramente para a filha que acreditava ser sua, Servo descobriu que não possui laços biológicos com a criança. Em resposta, busca na Justiça uma compensação financeira substancial.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o advogado de Servo, Otávio Figueiró, detalhou que a ação judicial requer a restituição de mais de R$ 1 milhão pagos em pensão alimentícia. Além disso, Servo solicita uma indenização totalizando R$ 11,8 milhões, contemplando danos morais e lucros cessantes.

Entenda

Essa disputa legal, que se estendeu por sete anos, teve um impacto significativo na vida do cantor, culminando em sua prisão em 2016 e afetando profundamente sua carreira e vida pessoal. José Lázaro Servo, nome verdadeiro do artista, sofreu graves consequências por uma alegação posteriormente refutada.

Durante anos, o cantor cumpriu suas obrigações financeiras até que exames de DNA esclareceram a ausência de paternidade. As ordens judiciais de prisão emitidas durante esse período influenciaram negativamente seu percurso profissional, inclusive levando-o a abandonar o reality show “A Fazenda”, da Record TV, para evitar um constrangimento público.

Figueiró explicou que o retorno financeiro perdido por Servo devido à situação equivale a lucros cessantes – rendimentos que ele deixou de obter em razão das complicações legais enfrentadas. “Estamos buscando compensar os ganhos perdidos, incluindo os shows não realizados e as oportunidades no reality show do qual ele foi campeão posteriormente”, explicou o advogado.

Outro aspecto mencionado no processo é a condição econômica da ex-companheira de Servo. Segundo Figueiró, ela possui uma rede de restaurantes bem-sucedida no Brasil. “O valor da indenização deve refletir o padrão de vida da pessoa responsável por essa situação”, afirmou ele.

O pedido de R$ 11,8 milhões ainda está sujeito à análise judicial e poderá ser contestado pela parte adversária. Enquanto isso, a saga do cantor continua a capturar o interesse público, com seu desfecho permanecendo incerto diante da complexidade da batalha judicial em curso.