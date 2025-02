Thiago Quirino assume a Diretoria de Produtos Editoriais no ABCdoABC

O ABC do ABC entra em uma nova fase com a chegada de Thiago Quirino como Diretor de Produtos Editoriais. Com mais de 15 anos de experiência em jornalismo, assessoria de imprensa e relações públicas, Quirino traz uma bagagem diversificada e estratégica para liderar o desenvolvimento dos produtos do site, aliando a tradição jornalística do portal com uma abordagem inovadora.

Experiência e Trajetória Profissional

Formado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Cruzeiro do Sul, Quirino destaca-se por sua expertise em comunicação estratégica, media training e gestão de crises. Sua trajetória é marcada por passagens em organizações importantes e posições de destaque. O jornalista, exerceu inclusive, o cargo de Secretário de Comunicação na Prefeitura de Ribeirão Pires, coordenando iniciativas de transparência e relações governamentais. Além disso, passou por redações jornalísticas, tendo sido Diretor de Redação do Jornal Tribuna Acontece e Chefe de Redação do Jornal Mais Notícias.

Visão Estratégica

Quirino revela que sua missão é potencializar o legado do portal. “O portal ABC do ABC já é uma referência em comunicação, e minha missão é potencializar ainda mais esse legado“, afirmou. Para isso, ele detalhou três metas principais: desenvolver produtos editoriais multiplataforma que ampliem a experiência do leitor; implementar um hub de conteúdo especializado focado nas demandas específicas da região do Grande ABC; e criar formatos inovadores que agreguem valor para anunciantes e audiência. “Já iniciei conversas com a equipe editorial para mapear oportunidades e pretendo implementar esses projetos de forma gradual, sempre mantendo o DNA jornalístico que fez do portal uma referência“, completou.

Planejamento e Inovação Editorial

Quirino acrescentou que sua trajetória na comunicação e gestão pública lhe ensinou que informação de qualidade transforma comunidades. “Por isso, planejo trazer para o Portal ABC do ABC um modelo de cobertura que se aprofunde nas questões regionais integrada às grandes discussões nacionais. O objetivo é fazer com que cada leitor se sinta não apenas informado, mas verdadeiramente representado em nossa cobertura diária“, concluiu.

Sobre o Portal ABC do ABC

Fundado em 2010 por Alex Faria, o ABC do ABC ultrapassou recentemente a marca de 30 milhões de acessos e 12 milhões de usuários únicos. Recebemos o Prêmio ABC da Comunicação de Melhor Mídia Regional nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 e o Prêmio de Excelência em Jornalismo Regional da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Além disso, fomos elencados pela Associação Brasileira de Publishers (ABP) no Top 3 portais de notícias do Estado de São Paulo.