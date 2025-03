Thiago Pantaleão no WE4SESSIONS #4

Thiago Pantaleão, um dos artistas que mais chamam a atenção na nova geração do pop brasileiro, protagoniza a nova edição do WE4SESSIONS. No dia 04 de março, o cantor apresenta sua sessão especial no YouTube, trazendo performances autênticas ao vivo de sucessos como “Malícia”, “Tipo Iza”, “Pedacinho de Mim”, “Qualquer Lugar”, “Raio Laser” e “Joga na Minha Cara”. Já no dia 13, o áudio das faixas chega a todas as plataformas digitais.

Criado por amigos apaixonados por música, o WE4SESSIONS busca explorar o melhor da música brasileira, apresentando não apenas cantores, mas também musicistas. O projeto, que soma mais de 100 mil views no YouTube e conta com artistas como Luccas Carlos, Vitão, Day Limns e Clau, tem com a direção musical de Douglas Moda e Lucas Vaz, da WE4MUSIC, a produção audiovisual de Marvin Campos, da BEMLOC FILMES, e a gravação foi feita no estúdio Grape Sound Lab, de Gabriel Guper.

Thiago Pantaleão se consolida como um dos nomes mais promissores do pop nacional, numa crescente constante. Natural de Paracambi, no Rio de Janeiro, ele se destaca pelo timbre vocal único e por suas habilidades na dança. Desde a infância, quando cantava ao lado da mãe na igreja, a música sempre fez parte da sua trajetória. Hoje, o cantor transforma suas vivências em arte, sendo um forte representante da comunidade LGBTQIAPN+ e abordando questões raciais em suas canções. Vencedor do Prêmio Potências na categoria Experimente e indicado como Artista Revelação pelo Prêmio Multishow 2023, Thiago expande sua trajetória com o projeto “NOVA ERA”, que inclui faixas inéditas e clipes impactantes. Em 2024, o cantor também se apresentou no Rock in Rio, no Espaço Favela, com um show inédito.

“O WE4SESSIONS é uma oportunidade linda de me conectar com o público de uma forma diferente. As performances ao vivo são sempre muito especiais, e estou ansioso para compartilhar essa experiência com vocês. Cantar, dançar e me expressar através da música é o que mais amo fazer”, declara Thiago Pantaleão.