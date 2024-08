Thiago Pantaleão divulga capa, data e tracklist de ‘Nova Era’

Thiago Pantaleão divulgou, nesta quarta-feira (07/08), a capa e a data oficial de lançamento do seu segundo álbum de estúdio. Batizado de “Nova Era“, a produção estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 16 de agosto.

Tracklist:

01 Ménage

02 Mano Que Viagem

03 Sai Da Frente

04 Malícia

05 O Que Eu Ganho

06 Como Eu

07 Tanto Faz

08 Duvido

09 Sigilo

10 Me Olha

11 Liga Pra Mim

5 faixas já haviam sido divulgados em novembro de 2023 como primeira parte, agora o disco será lançado de forma completa com 6 faixas inéditas tendo 2 feats secretos ainda não anunciados.

Confira as faixas já disponíveis: