Thiago Monteiro embarca hoje (9) para a Europa

Thiago Monteiro está pronto para retornar ao circuito. Após uma breve pausa, o cearense viajará nesta quarta-feira para a Bélgica, onde dará início à sequência de torneios indoor na Europa.

O tenista número 1 do Brasil precisou fazer uma pausa após uma sequência grande de torneios, que acabou causando uma sobrecarga no ombro direito. Thiago desistiu do challenger de Bad Waltersdorf, na Áustria, no meio de setembro e voltou para o Brasil para tratar a lesão, assim como para estar com a família, descansar e treinar no Rio de Janeiro.

“A preparação foi boa, foram duas semanas de treinos. Estou 100% recuperado da lesão no ombro e agora é aproveitar a oportunidade de disputar esses torneios. Fiz bons jogos, principalmente na Copa Davis, neste tipo de piso. São boas condições de jogo, então agora é buscar competir da melhor forma, me manter saudável fisicamente e terminar a temporada em alta, dentro do top 100 e buscando melhorar os resultados”, disse o tenista.

Seu primeiro destino será o ATP 250 da Antuérpia, onde Thiago tem a expectativa de entrar direto na chave principal. Depois, o seu calendário seguirá para a disputa dos qualifyings do ATP 500 da Basiléia e do Masters 1000 de Paris, e mais um ATP 250 a definir.