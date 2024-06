Thiago Martins lança versão acústica de “Pode Mentir” em parceria com o Belo

Mesmo com a correria nas gravações da novela “Família É Tudo”, Thiago Martins lança nesta quarta-feira, 12 de junho, a versão acústica de “Pode Mentir”. O single já lançado nas plataformas de streaming, tem feat com o cantor Belo e ganha nova versão com videoclipe, que promete encantar ainda mais o público.

“Essa música tem tomado uma proporção muito grande em nossas apresentações por isso, decidimos soltar uma nova versão acústica. Para mim é uma honra dividir os vocais com o Belo”, comemora Thiago.

Com uma melodia contagiosa, muito amor e romantismo – presente em várias canções de ambos, “Pode Mentir” faz parte de um novo projeto de Thiago Martins que contará com grandes nomes nacionais e será lançado em partes em breve.

Além desse novo single, o artista tem motivos de sobra para comemorar, o último lançamento, o projeto “Quintal do TG” completo, conta com mais de 5,8 milhões de visualizações no YouTube e se tornou um marco na carreira do cantor e ator.