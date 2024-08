Thiago Martins lança single “Pose de Rei” com participação especial de Zeca Pagodinho

Thiago Martins, conhecido por sua versatilidade artística, está prestes a lançar seu novo single “Pose de Rei”, que conta com a participação especial de Zeca Pagodinho. A faixa será disponibilizada em todas as plataformas digitais no dia 2 de agosto.

Essa nova música promete ser um grande sucesso, combinando o estilo único de Thiago Martins com a autenticidade do samba de Zeca Pagodinho. A parceria entre esses dois artistas traz uma canção vibrante e cheia de vida, destinada a conquistar tanto os fãs do samba quanto os amantes da música popular brasileira.

“É uma honra gravar pose de rei com um amigo e ídolo! Selamos nossa amizade de anos nessa música”, comemora Thiago Martins.

Recentemente, o artista lançou a versão acústica de “Pode Mentir”, single em parceria com o Belo. Além disso, Thiago Martins tem motivos de sobra para comemorar, o projeto “Quintal do TG” completo, conta com mais de 5,8 milhões de visualizações no YouTube e se tornou um marco na carreira do cantor e ator.

O artista faz parte da Mallupy Entretenimento, empresa responsável também por outros grandes nomes como Jeito Moleque, Luciana Mello e Réveillon Zé Maria.