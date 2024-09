Thiago Martins faz estreia triunfante do “Quintal do TG” em SP

No último sábado (21), Thiago Martins trouxe para São Paulo o seu aclamado projeto musical, o “Quintal do TG”, em uma apresentação inesquecível no Varanda Estaiada. A noite marcou a estreia do show na capital paulista e foi ainda mais especial por coincidir com a comemoração do aniversário de 36 anos do cantor e ator, que completou a nova idade na quinta-feira (19).

O “Quintal do TG” é uma verdadeira declaração de amor ao samba e pagode, onde Thiago homenageia grandes ícones da música brasileira como Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Com mais de 3 horas de show, o público foi presenteado com um repertório recheado de clássicos do samba, além de sucessos de sua carreira. A abertura foi marcada pela performance de “Pose de Rei”, seu single em parceria com Zeca Pagodinho, lançado em agosto deste ano.

Além de emocionar com canções que marcaram gerações, Thiago Martins surpreendeu o público com momentos especiais e convidados inesperados, criando uma conexão única com os fãs. O clima festivo e intimista fez do “Quintal do TG” uma noite memorável, consolidando o projeto como uma das grandes apostas do artista no cenário musical.

Thiago continua a mostrar seu talento e versatilidade, seja na atuação ou na música, reafirmando seu lugar no coração dos brasileiros. O show no Varanda Estaiada foi só o começo, e promete marcar o calendário de eventos da cidade.