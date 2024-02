Thiago Martins agita o Carnaval carioca com shows nos principais camarotes da Sapucaí

O cantor e ator Thiago Martins se prepara para uma maratona de shows durante o carnaval do Rio de Janeiro. O artista se apresenta nos principais camarotes da Sapucaí: Camarote Favela Sapucaí (9), Camarote Lounge Carioca (11), Camarote Rio (11), Camarote do King (12) e Camarote Camisa 10 (12).

Conhecido por seu carisma e talento único, Thiago promete cantar sucessos de sua carreira como “Mais Jovem, Mais Bela, Mais Linda”, “Meu Tudo Em Um”, “Anjo Sem Asa” e “A Gente Combina”. Além de muitos sucessos de outros grandes nomes da música para animar ainda mais os foliões.

Thiago Martins tem motivos de sobra para comemorar! Após o sucesso do projeto “Quintal do TG”, que conta com mais de 5,4 milhões de visualizações no YouTube, “Pode Mentir” – o mais recente lançamento do artista que conta com a participação de Belo – está entre as mais tocadas nas principais rádios do Brasil e já atingiu a marca de 1,2 milhões de views nas plataformas de streaming.

Serviço:

Sexta-feira, dia 9/02 –Camarote Favela

Informações: https://camarotefavela.com/

Domingo, dia 11/02 – Camarote Lounge Carioca

Informações: https://loungecarioca.com.br/

Domingo, dia 11/02 – Camarote Rio

Informações:

https://www.camaroterio.com.br/

Segunda-feira, dia 12/02 – Camarote do King

Informações: https://camarotedoking.com.br/

Segunda-feira, dia 12/02 – Camarote Camisa 10

Informações: https://www.camarotecamisa10.com.br/