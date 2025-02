Thiago Freitas lança EP ‘Sentimento de Verão’

A estação mais quente do ano é sempre uma grande inspiração para as canções de sucesso. Nesta pegada contagiante, o jovem fenômeno do forró e do piseiro, Thiago Freitas, anuncia o EP Sentimento de Verão, com cinco faixas inéditas e uma regravação, disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 13 de fevereiro.

Destaque para a regravação de ‘Dependente’

A faixa foco é a regravação de Dependente, do grupo Sorriso Maroto, de quem Thiago sempre foi fã. Ele já havia gravado a canção aos 12 anos, sonhando em se aproximar do grupo, mas a oportunidade veio dez anos depois, quando se apresentou no mesmo palco do grupo no Fest Verão João Pessoa. “Esse EP é muito especial para mim. Além de mostrar meu trabalho, é uma forma de agradecer ao Sorriso Maroto por toda a inspiração”, afirma Thiago Freitas.

A versão forrozeira de Dependente viralizou no TikTok antes mesmo do lançamento, com mais de 25 mil criações. O EP traz também as inéditas Quero Não, Tudo Diferente, Alvo Errado, Senta pro Chefão e Faz um Love, que terão lyric vídeos no canal oficial do artista. Ouça:

Thiago Freitas: sucesso no nordeste e no digital

Com uma agenda cheia pelo Nordeste, quase 3 milhões de ouvintes no Spotify, 122 milhões de views no YouTube e 1,2 milhão de seguidores no Instagram, Thiago se consolida como uma grande aposta para 2025.