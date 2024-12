Thiago Carvalho lança o single “Cachorro”

Inovando na sonoridade, o cantor Thiago Carvalho finaliza 2024 com o lançamento do single “Cachorro”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (20). Trazendo como referência o cachorro vira-lata caramelo, a faixa mistura forró com lambada de uma forma leve e ganha videoclipe oficial na próxima segunda-feira (23).

Produzida por Newton Fonseca e escrita por Anajuh, Diego Silveira, Jeff Sanfona e Junior Silva, a música carrega a essência do forró brega e batidas contagiantes de lambada, contendo um refrão que promete grudar na cabeça dos ouvintes. A faixa brinca com a superação de um relacionamento e de recaídas com a ex, com aquele tom divertido que faz o público cantar junto.

“Quis terminar o ano apostando em uma mistura de ritmos que gosto bastante. O single é bem diferente dos meus lançamentos anteriores e estou ansioso para receber o feedback do público, espero que gostem tanto quanto eu”, comenta Thiago Carvalho.

Acompanhando o lançamento, a faixa ganha um lyric video nesta sexta-feira (20), enquanto o videoclipe oficial será divulgado na próxima segunda-feira (23) com uma participação mais que especial: o vira-lata caramelo, que é um dos animais mais amados do Brasil – representando toda a brasilidade que o animal tem. “Não tinha como gravar uma música falando de cachorro e não lembrarmos do nosso mascote caramelo, né? (risos) Eu adoro animais e gravar com um cachorro foi muito divertido, o resultado ficou incrível”, completa o artista.

Thiago Carvalho vem ganhando destaque e se consagrando como uma das grandes apostas do sertanejo atual. A grande virada em sua carreira aconteceu em 2023, quando foi anunciado como o mais novo agenciado da Talismã Music, empresa liderada por Leonardo.

Thiago trabalhou na divulgação de seu mais recente DVD, “Ao Vivo Em Goiânia” , durante 2024. O single “Nem Pra Ser Solteiro Eu Presto”, com Hugo & Guilherme, alcançou o topo da Crowley das rádios em um mês e finalizou o primeiro semestre do ano como a 5ª canção mais executada. Em seguida, o cantor trabalhou a canção romântica de forte impacto “O Que É Que Eu Sou Pra Você”, que foi bem executada nas plataformas digitais, alcançando o Top 100 no Spotify e rádios de todo Brasil.