Thiago Carvalho anuncia gravação de DVD em Fortaleza com participações especiais

Após o sucesso do single “Cachorro”, que está no TOP 50 Brasil do Spotify, o cantor Thiago Carvalho anunciou a gravação de seu novo projeto audiovisual em Fortaleza (CE) no dia 04 de fevereiro. Com participações de Eric Land, Marcynho Sensação, Michele Andrade e Natanzinho Lima, o DVD será aberto ao público na Praia do Futuro, no Complexo do Beach Park, em Aquiraz, às 16h.

Intitulado “Bora”, o projeto contará com músicas inéditas e regravações de grandes sucessos, mesclando arrocha, forró e vaneira. Este é o primeiro DVD do artista ao lado da Warner Music, sua nova gravadora.

“Este projeto nasceu em uma resenha e vamos realizar ele com dez dias de produção, loucura, né? Mas é bom assim, com emoção”, comenta Thiago Carvalho. “O repertório será a cara do verão, do Carnaval. Estou feliz demais em gravar este projeto em Aquiraz, na Praia do Futuro, com pé na areia, fim de tarde, e com participações incríveis. Bora?”, finaliza o artista.

Thiago Carvalho vem ganhando destaque e se consagrando como uma das grandes apostas do sertanejo atual. A grande virada em sua carreira aconteceu em 2023, quando foi anunciado como o novo agenciado da Talismã Music, empresa liderada por Leonardo.

Serviço

Data: 04 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Praia do Futuro, no Complexo do Beach Park

Ingressos: aberto ao público