Thiago Camilo atropela balão de ar e detona Stock Car

Durante a etapa de Goiânia da Stock Car neste domingo (3), o piloto Thiago Camilo atropelou um balão de ar que invadiu a pista e acabou sofrendo com danos no carro. Nas redes sociais, ele disparou críticas à organização da prova.

Ao sair dos boxes durante a corrida, Thiago atropelou o balão de ar de um dos patrocinados da Stock Car. O objeto caiu na pista por conta de uma queda de energia no autódromo, de acordo com a informação do piloto.

Após a colisão, Thiago Camilo ficou com a peça inflável pendurada no carro, o que entortou o aerofólio devido à pressão causada pelo balão. O piloto conseguiu dar uma volta com o objeto, mas teve que voltar aos boxes.

Nas redes sociais, Thiago Camilo escreveu longo texto e detonou a organização da Stock Car. Com o problema no carro, o piloto terminou a etapa no 22º lugar. Felipe Baptista venceu a corrida.

“Indignado com tamanha irresponsabilidade da organização da Stock Car. Acabaram com minha corrida hoje porque um balão de ar de um patrocinador ficou exposto na área de boxes após uma queda de energia. O resultado foi esse, destruiu minha asa traseira e me tirou pontos e um bom resultado, sem contar na segurança (…). Uma luta sem fim para tamanho amadorismo. Peço até desculpas pelo desabafo, mas neste domingo (3) foi demais, não dá” desabafou Thiago Camilo nas redes sociais.