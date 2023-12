Thiago Bartos é um dos convidados da 4ª edição do ‘IMERSÃO 3.0 – Deus, Você e o Seu Negócio’

Rio de Janeiro, ele está chegando! Thiago Bartos é um dos convidados de destaque da 4ª edição do ‘IMERSÃO 3.0 – Deus, Você e o Seu Negócio’, evento que acontece presencialmente neste sábado, 9 de novembro, a partir de 8h, no Projeto Recomeçar, que fica localizado em Xerém, Duque de Caxias.

Com mais de nove horas de imersão e muitas dinâmicas de networking, o encontro aborda três pilares essenciais da vida: Espírito, Alma e Corpo. O intuito é ensinar ao grande público como cristãos empreendem e conseguem transformar a sua própria vida e a de quem está ao seu redor, gerando uma corrente de prosperidade e sucesso. E, claro, quando o assunto é transformação e vitória, Thiago Bartos não poderia deixar de estar presente.

A história de vida de Bartos é sinônimo de superação e êxito e, hoje, o evangelista impacta milhares de brasileiros com sua trajetória de fé e é sócio proprietário de sete empresas em ramos diversificados, como comércio exterior, agronegócio, assessoria aduaneira, móveis sob medida, patrimoniais e societárias, com mais de 100 funcionários diretos e gerando milhares de empregos indiretos. Uma de suas empresas, inclusive, está entre as seis maiores do segmento de comércio exterior em Santa Catarina, ocupando a sexta posição no ranking do estado.

Como evangelista, Thiago acaba de dar as boas-vindas ao seu novo projeto: ‘Tudo Novo de Novo’, uma parceria com Lukas Agustinho e que se concretiza em formato de culto online com periodicidade semanal. Além disso, Bartos obteve grande sucesso em ‘À Mesa’, projeto em que ele traz palavras de direcionamento baseadas na Bíblia Sagrada em uma mesa rodeada de pessoas.

Nas redes sociais, Thiago Bartos acumula mais de 3 milhões de views no TikTok e registra crescimento constante no Instagram, onde ultrapassou 76.4 mil seguidores.