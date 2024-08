Thiago Bartos disponibiliza novo episódio de sua série “À Mesa” com o tema “Posicionamento”

Tomar uma posição firme é uma atitude que a Bíblia constantemente nos encoraja a adotar em nossa caminhada de fé. Este é o tema do mais recente episódio da série “À Mesa”, apresentado por Thiago Bartos, empresário, evangelizador e autor do aclamado livro “Você Tem Uma Palavra”. No vídeo, Bartos discute como viver de acordo com os princípios de Deus frequentemente exige que nos posicionemos com coragem, mesmo diante de desafios e pressões.

Thiago afirma no episódio que o posicionamento também requer que sejamos luz em meio à escuridão. E afirma que, ao nos posicionarmos, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor, sendo instrumentos de transformação na sociedade.

Ele ainda acrescenta que posicionar-se em fé significa não ceder às influências do mundo, mas manter-se firme naquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Josué 24:15 exemplifica essa determinação quando Josué declara: “Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; […] eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”.

Com quase 100 mil seguidores nas redes sociais e mais de 2,4 milhões de visualizações em seus vídeos no TikTok, o impacto de Bartos transcende as barreiras digitais, alcançando pessoas em diversas esferas da vida. Lançada em fevereiro, sua obra “Você Tem Uma Palavra” reflete como a fé e o amor divino podem transformar a vida das pessoas.