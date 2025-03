Thiago Auricchio viabiliza Viatura Maria da Penha em São Caetano

No mês dedicado à valorização, proteção e luta pelos direitos das mulheres, São Caetano do Sul dá um importante passo na segurança e no acolhimento das vítimas de violência doméstica. A cidade já conta com a Viatura Maria da Penha, veículo exclusivo para o atendimento de mulheres em situação de risco. A iniciativa foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Thiago Auricchio, que tem a defesa da mulher como uma de suas principais bandeiras de atuação.

Atuação da viatura na proteção das vítimas

A viatura já está em operação e tem como missão acompanhar o cumprimento das medidas protetivas, realizar visitas de acompanhamento e apoiar a rede de proteção às mulheres. A ação reforça o compromisso da cidade com políticas públicas efetivas de combate à violência de gênero, especialmente neste mês simbólico.

Thiago Auricchio é autor do Código Paulista de Defesa da Mulher e do Protocolo “Não se Cale”, já implementado em todo o estado de São Paulo. Também foi um dos principais responsáveis por levar para São Caetano a primeira unidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ampliando o acesso das vítimas ao atendimento especializado.

“A Viatura Maria da Penha é mais do que um carro oficial: é uma ferramenta de cuidado, proteção e resposta rápida para mulheres ameaçadas. E vê-la em operação justamente no Mês da Mulher é simbólico e significativo. Nossa luta é diária e permanente para garantir respeito, segurança e dignidade para todas”, destaca Thiago Auricchio.

Compromisso com uma cidade mais segura

Com essa conquista, São Caetano avança no enfrentamento à violência doméstica e fortalece sua rede de apoio às mulheres, reforçando o compromisso com uma cidade mais justa, segura e acolhedora para todas.