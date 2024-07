Thiago Auricchio é nomeado auditor da nova direção do TJD-SP

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), o mais jovem presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi nomeado auditor da nova direção do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), órgão judicante do futebol no Estado, pelos próximos quatro anos.

“Assumo com enorme responsabilidade, compromisso e, principalmente, respeito ao futebol e aos seus fãs, essa nova missão. Vamos trabalhar arduamente para que as regras sejam respeitadas e praticadas por todos os profissionais envolvidos no futebol paulista”, explica o deputado estadual.

Thiago Auricchio foi escolhido vice-presidente da 4ª Comissão Disciplinar, que semanalmente analisa e julga cerca de 45 processos em sessões que ocorrem, geralmente, às segundas, terças e quartas, na sede do TJD-SP.

A nomeação ocorreu na noite de quinta-feira (11) em uma cerimônia que marcou a posse do novo presidente do TJD-SP, o delegado-geral de São Paulo, Artur José Dian, que assume o cargo anteriormente ocupado pelo deputado estadual delegado Olim.

“São dois grandes amigos e apaixonados pelo futebol e pelo senso de justiça. Tenho plena convicção de que o Artur manterá o padrão de excelência implementado pelo Olim. Dentro da minha responsabilidade, vou garantir que isso seja mantido e trabalhar em consonância com o novo presidente”, afirma Thiago Auricchio.

Dentre as atribuições do TJD-SP estão a análise e julgamento de infrações disciplinares e de competição previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) ocorridas em confrontos válidos pelos campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), assim como a apreciação dos procedimentos especiais e recursos interpostos em competições de Ligas regularmente filiadas à Federação Paulista.