Thiago Auricchio é Escolhido Relator da CPI das Telecomunicações na Alesp

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) foi nomeado relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que investigará a qualidade dos serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, abrangendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura.

A criação da CPI foi impulsionada pela deputada Carla Morando (PSDB) devido ao elevado número de reclamações de consumidores, que colocam o setor de telecomunicações entre os maiores alvos de queixas. O objetivo é apurar a origem dos problemas e avaliar as consequências para a vida da população paulista.

Thiago Auricchio, que já possui experiência na condução de investigações, tendo presidido a CPI que investigou a Enel, destaca a importância de um relatório sólido e rigoroso. “A relatoria desta CPI é uma responsabilidade que assumo com o compromisso de defender os interesses dos consumidores paulistas, que frequentemente enfrentam dificuldades com a prestação de serviços de telecomunicações. Nosso objetivo é garantir que essas empresas sejam responsabilizadas por eventuais falhas e que melhorias sejam implementadas”, afirmou o deputado.

Com poderes amplos de investigação, similares aos das autoridades judiciais, a CPI poderá realizar diligências, ouvir testemunhas, requisitar documentos e informações, entre outras ações.

O Estado de São Paulo é o maior consumidor de serviços de telecomunicações do Brasil, concentrando 30% das linhas de telefonia móvel e de banda larga fixa do país. Diante desse cenário, a atuação eficaz da CPI é crucial para promover mudanças significativas no setor e assegurar serviços de qualidade para os paulistas.